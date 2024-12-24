https://ria.ru/20241224/gossovet-1991040349.html

Путин включил в состав Госсовета врио губернаторов четырех регионов

Путин включил в состав Госсовета врио губернаторов четырех регионов - РИА Новости, 24.12.2024

Путин включил в состав Госсовета врио губернаторов четырех регионов

Президент России Владимир Путин включил в состав Госсовета РФ врио главы Тамбовской области Евгения Первышова, врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T16:22:00+03:00

2024-12-24T16:22:00+03:00

2024-12-24T16:52:00+03:00

политика

россия

курская область

владимир путин

тамбовская область

ростовская область

юрий слюсарь

александр хинштейн

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав Госсовета РФ врио главы Тамбовской области Евгения Первышова, врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, врио губернатора Курской областей Александра Хинштейна и врио губернатора Еврейской автономной области Марию Костюк, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Внести в состав Государственного Совета Российской Федерации... следующие изменения: а) включить в состав Совета следующих лиц: Костюк М.Ф. - временно исполняющая обязанности Губернатора Еврейской автономной области; Первышов Е.А. - временно исполняющий обязанности Главы Тамбовской области; Слюсарь Ю.Б. - временно исполняющий обязанности Губернатора Ростовской области; Хинштейн А.Е. - временно исполняющий обязанности Губернатора Курской области", - говорится в документе.Кроме того, из состава Госсовета исключены экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев, экс-глава Тамбовской области Максим Егоров, бывший врио губернатора Курской области Алексей Смирнов и бывший глава Коми Владимир Уйба."Наименование должности Шмакова М.В. изложить в следующей редакции: "президент Общероссийского союза "Федерация Независимых Профсоюзов России", - добавляется в указе.

https://ria.ru/20240823/mazur-1968024588.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, курская область, владимир путин, тамбовская область, ростовская область, юрий слюсарь , александр хинштейн