https://ria.ru/20241224/gossovet-1991040349.html
Путин включил в состав Госсовета врио губернаторов четырех регионов
Путин включил в состав Госсовета врио губернаторов четырех регионов - РИА Новости, 24.12.2024
Путин включил в состав Госсовета врио губернаторов четырех регионов
Президент России Владимир Путин включил в состав Госсовета РФ врио главы Тамбовской области Евгения Первышова, врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T16:22:00+03:00
2024-12-24T16:22:00+03:00
2024-12-24T16:52:00+03:00
политика
россия
курская область
владимир путин
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав Госсовета РФ врио главы Тамбовской области Евгения Первышова, врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, врио губернатора Курской областей Александра Хинштейна и врио губернатора Еврейской автономной области Марию Костюк, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Внести в состав Государственного Совета Российской Федерации... следующие изменения: а) включить в состав Совета следующих лиц: Костюк М.Ф. - временно исполняющая обязанности Губернатора Еврейской автономной области; Первышов Е.А. - временно исполняющий обязанности Главы Тамбовской области; Слюсарь Ю.Б. - временно исполняющий обязанности Губернатора Ростовской области; Хинштейн А.Е. - временно исполняющий обязанности Губернатора Курской области", - говорится в документе.Кроме того, из состава Госсовета исключены экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев, экс-глава Тамбовской области Максим Егоров, бывший врио губернатора Курской области Алексей Смирнов и бывший глава Коми Владимир Уйба."Наименование должности Шмакова М.В. изложить в следующей редакции: "президент Общероссийского союза "Федерация Независимых Профсоюзов России", - добавляется в указе.
https://ria.ru/20240823/mazur-1968024588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, курская область, владимир путин, тамбовская область, ростовская область, юрий слюсарь , александр хинштейн
Политика, Россия, Курская область, Владимир Путин, Тамбовская область, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Александр Хинштейн
Путин включил в состав Госсовета врио губернаторов четырех регионов
В состав Госсовета вошли врио глав ЕАО, Тамбовской, Ростовской, Курской областей