https://ria.ru/20240627/postradavshie-1955935432.html

Девять пострадавших при сходе поезда в Коми находятся в больницах

Девять пострадавших при сходе поезда в Коми находятся в больницах - РИА Новости, 27.06.2024

Девять пострадавших при сходе поезда в Коми находятся в больницах

Девять пострадавших при сходе поезда в Коми находятся в больницах, в том числе девочка 14 лет, сообщил глава республики Владимир Уйба. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T18:59

2024-06-27T18:59

2024-06-27T18:59

происшествия

здоровье - общество

сыктывкар

воркута

новороссийск

владимир уйба

сход пассажирского поезда с рельс в коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Девять пострадавших при сходе поезда в Коми находятся в больницах, в том числе девочка 14 лет, сообщил глава республики Владимир Уйба. "На госпитализации остаются девять пострадавших, в том числе девочка 14 лет", - сказал он на видео, размещенном в своем Telegram-канале. Глава Коми напомнил, что девочка доставлена санавиацией в Сыктывкар и госпитализирована в Детскую республиканскую клиническую больницу. Уйба отметил, что также двое пострадавших доставлены в Коми республиканскую клиническую больницу, ещё двое переведены в Воркутинскую больницу скорой медицинской помощи. В стационаре Интинской городской больницы сейчас остаются три человека. Они в удовлетворительном состоянии. В Печорскую ЦРБ госпитализировали одну пациентку, она также в удовлетворительном состоянии. "Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объёме", - сказал глава Коми. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. Сообщалось, что в поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек.

https://ria.ru/20240627/devochka-1955879560.html

сыктывкар

воркута

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Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми 2024-06-27T18:59 true PT0M36S

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происшествия, здоровье - общество, сыктывкар, воркута, новороссийск, владимир уйба, сход пассажирского поезда с рельс в коми