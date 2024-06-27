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Девять пострадавших при сходе поезда в Коми находятся в больницах - РИА Новости, 27.06.2024
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18:59 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/postradavshie-1955935432.html
Девять пострадавших при сходе поезда в Коми находятся в больницах
Девять пострадавших при сходе поезда в Коми находятся в больницах - РИА Новости, 27.06.2024
Девять пострадавших при сходе поезда в Коми находятся в больницах
Девять пострадавших при сходе поезда в Коми находятся в больницах, в том числе девочка 14 лет, сообщил глава республики Владимир Уйба. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T18:59
2024-06-27T18:59
происшествия
здоровье - общество
сыктывкар
воркута
новороссийск
владимир уйба
сход пассажирского поезда с рельс в коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Девять пострадавших при сходе поезда в Коми находятся в больницах, в том числе девочка 14 лет, сообщил глава республики Владимир Уйба. "На госпитализации остаются девять пострадавших, в том числе девочка 14 лет", - сказал он на видео, размещенном в своем Telegram-канале. Глава Коми напомнил, что девочка доставлена санавиацией в Сыктывкар и госпитализирована в Детскую республиканскую клиническую больницу. Уйба отметил, что также двое пострадавших доставлены в Коми республиканскую клиническую больницу, ещё двое переведены в Воркутинскую больницу скорой медицинской помощи. В стационаре Интинской городской больницы сейчас остаются три человека. Они в удовлетворительном состоянии. В Печорскую ЦРБ госпитализировали одну пациентку, она также в удовлетворительном состоянии. "Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объёме", - сказал глава Коми. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. Сообщалось, что в поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек.
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сыктывкар
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Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми
Кадры с места схода пассажирского поезда в Коми
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происшествия, здоровье - общество, сыктывкар, воркута, новороссийск, владимир уйба, сход пассажирского поезда с рельс в коми
Происшествия, Здоровье - Общество, Сыктывкар, Воркута, Новороссийск, Владимир Уйба, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
Девять пострадавших при сходе поезда в Коми находятся в больницах

Глава Коми Уйба: 9 пострадавших при сходе поезда находятся в больницах

© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкПассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура
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Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Девять пострадавших при сходе поезда в Коми находятся в больницах, в том числе девочка 14 лет, сообщил глава республики Владимир Уйба.
"На госпитализации остаются девять пострадавших, в том числе девочка 14 лет", - сказал он на видео, размещенном в своем Telegram-канале.
Глава Коми напомнил, что девочка доставлена санавиацией в Сыктывкар и госпитализирована в Детскую республиканскую клиническую больницу.
Уйба отметил, что также двое пострадавших доставлены в Коми республиканскую клиническую больницу, ещё двое переведены в Воркутинскую больницу скорой медицинской помощи. В стационаре Интинской городской больницы сейчас остаются три человека. Они в удовлетворительном состоянии. В Печорскую ЦРБ госпитализировали одну пациентку, она также в удовлетворительном состоянии.
"Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объёме", - сказал глава Коми.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. Сообщалось, что в поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек.
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Девочке, пострадавшей при сходе поезда в Коми, потребуется хирург
Вчера, 15:30
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоСыктывкарВоркутаНовороссийскВладимир УйбаСход пассажирского поезда с рельс в Коми
 
 
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