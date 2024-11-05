https://ria.ru/20241105/putin-1982023615.html

Путин вспомнил, как трудился в стройотряде в Коми

Путин вспомнил, как трудился в стройотряде в Коми - РИА Новости, 05.11.2024

Путин вспомнил, как трудился в стройотряде в Коми

Президент России Владимир Путин вспомнил о своем опыте работы на территории Коми в студенческих стройотрядах, говоря о потенциале региона с новым руководителем... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:50

2024-11-05T19:50

2024-11-05T19:50

политика

россия

республика коми

ростислав гольдштейн

владимир путин

владимир уйба

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил о своем опыте работы на территории Коми в студенческих стройотрядах, говоря о потенциале региона с новым руководителем Коми Ростиславом Гольдштейном. Путин во вторник провел в Кремле встречу с Гольдштейном, предложил ему пост врио главы Республики Коми. Президент согласился с Гольдштейном, который на встрече высоко оценил потенциал региона. "Я ведь тоже там немножко работал. Правда, это было в стройотрядах студенческих", - сказал Путин, обсуждая с Гольдштейном регион. "Вы точно совершенно сказали, что республика имеет хороший потенциал", - добавил он. Гольдштейн возглавит Коми вместо Владимира Уйбы, который ранее заявил, что уходит в отставку по причине того, что "президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне".

https://ria.ru/20241105/gubernatory-1982018757.html

россия

республика коми

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, республика коми, ростислав гольдштейн, владимир путин, владимир уйба