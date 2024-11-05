https://ria.ru/20241105/putin-1982023615.html
Путин вспомнил, как трудился в стройотряде в Коми
Путин вспомнил, как трудился в стройотряде в Коми - РИА Новости, 05.11.2024
Путин вспомнил, как трудился в стройотряде в Коми
Президент России Владимир Путин вспомнил о своем опыте работы на территории Коми в студенческих стройотрядах, говоря о потенциале региона с новым руководителем... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:50
2024-11-05T19:50
2024-11-05T19:50
политика
россия
республика коми
ростислав гольдштейн
владимир путин
владимир уйба
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил о своем опыте работы на территории Коми в студенческих стройотрядах, говоря о потенциале региона с новым руководителем Коми Ростиславом Гольдштейном. Путин во вторник провел в Кремле встречу с Гольдштейном, предложил ему пост врио главы Республики Коми. Президент согласился с Гольдштейном, который на встрече высоко оценил потенциал региона. "Я ведь тоже там немножко работал. Правда, это было в стройотрядах студенческих", - сказал Путин, обсуждая с Гольдштейном регион. "Вы точно совершенно сказали, что республика имеет хороший потенциал", - добавил он. Гольдштейн возглавит Коми вместо Владимира Уйбы, который ранее заявил, что уходит в отставку по причине того, что "президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне".
https://ria.ru/20241105/gubernatory-1982018757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, республика коми, ростислав гольдштейн, владимир путин, владимир уйба
Политика, Россия, Республика Коми, Ростислав Гольдштейн, Владимир Путин, Владимир Уйба
Путин вспомнил, как трудился в стройотряде в Коми
Путин на встрече с Гольдштейном вспомнил о работе в стройотрядах в Коми