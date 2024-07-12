Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело после выброса газа на скважине в Коми, где отравились рабочие - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/delo-1959309998.html
СК завел дело после выброса газа на скважине в Коми, где отравились рабочие
СК завел дело после выброса газа на скважине в Коми, где отравились рабочие - РИА Новости, 12.07.2024
СК завел дело после выброса газа на скважине в Коми, где отравились рабочие
Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после выброса газа на скважине в Республике Коми, где пострадали работники подрядной... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:35
2024-07-12T17:35
происшествия
россия
республика коми
инта
владимир уйба
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после выброса газа на скважине в Республике Коми, где пострадали работники подрядной организации, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее глава Коми Владимир Уйба сообщал, что 10 июля при проведении работ на скважине в Интинском районе в 10 километрах от города Инта произошел выброс газа. Отравление получили 5 сотрудников подрядной организации, двое из них остаются в больнице. Он уточнял, что работы на скважине приостановлены по требованию региональных властей. Как отмечают в республиканском следственном управлении, травмирование работников стало следствием нарушения ответственными лицами требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. "Следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240527/baykal-1948554666.html
https://ria.ru/20240705/otravlenie-1957575207.html
россия
республика коми
инта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика коми, инта, владимир уйба, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Коми, Инта, Владимир Уйба, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после выброса газа на скважине в Коми, где отравились рабочие

СК РФ завел дело после выброса газа на скважине в Коми, где отравились рабочие

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после выброса газа на скважине в Республике Коми, где пострадали работники подрядной организации, сообщило СУСК РФ по региону.
Ранее глава Коми Владимир Уйба сообщал, что 10 июля при проведении работ на скважине в Интинском районе в 10 километрах от города Инта произошел выброс газа. Отравление получили 5 сотрудников подрядной организации, двое из них остаются в больнице. Он уточнял, что работы на скважине приостановлены по требованию региональных властей.
Работа сотрудников СК на катере, где обнаружены тела пяти человек - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Пять человек насмерть отравились угарным газом на катере на Байкале
27 мая, 10:49
Как отмечают в республиканском следственном управлении, травмирование работников стало следствием нарушения ответственными лицами требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
"Следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", – говорится в сообщении.
Следователь СК проводит осмотр места происшествия - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
В Саратовской области четверо детей отравились угарным газом
5 июля, 10:19
 
ПроисшествияРоссияРеспублика КомиИнтаВладимир УйбаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала