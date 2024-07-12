https://ria.ru/20240712/delo-1959309998.html

СК завел дело после выброса газа на скважине в Коми, где отравились рабочие

СК завел дело после выброса газа на скважине в Коми, где отравились рабочие - РИА Новости, 12.07.2024

СК завел дело после выброса газа на скважине в Коми, где отравились рабочие

Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после выброса газа на скважине в Республике Коми, где пострадали работники подрядной... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T17:35

2024-07-12T17:35

2024-07-12T17:35

происшествия

россия

республика коми

инта

владимир уйба

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после выброса газа на скважине в Республике Коми, где пострадали работники подрядной организации, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее глава Коми Владимир Уйба сообщал, что 10 июля при проведении работ на скважине в Интинском районе в 10 километрах от города Инта произошел выброс газа. Отравление получили 5 сотрудников подрядной организации, двое из них остаются в больнице. Он уточнял, что работы на скважине приостановлены по требованию региональных властей. Как отмечают в республиканском следственном управлении, травмирование работников стало следствием нарушения ответственными лицами требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. "Следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240527/baykal-1948554666.html

https://ria.ru/20240705/otravlenie-1957575207.html

россия

республика коми

инта

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происшествия, россия, республика коми, инта, владимир уйба, следственный комитет россии (ск рф)