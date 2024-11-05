https://ria.ru/20241105/komi-1982017208.html
Путин назначил Гольдштейна врио главы Республики Коми
Путин назначил Гольдштейна врио главы Республики Коми - РИА Новости, 05.11.2024
Путин назначил Гольдштейна врио главы Республики Коми
Президент России Владимир Путин назначил Ростислава Гольдштейна временно исполняющим обязанности главы Республики Коми, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:21
2024-11-05T19:21
2024-11-05T19:32
политика
республика коми
россия
ростислав гольдштейн
владимир уйба
владимир путин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Ростислава Гольдштейна временно исполняющим обязанности главы Республики Коми, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.Ранее глава Республики Коми Владимир Уйба объявил, что президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне."В связи с заявлением главы Республики Коми Уйбы Владимира Викторовича о досрочном прекращении полномочий... постановляю:... Назначить Гольдштейна Ростислава Эрнстовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Коми до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Коми", - говорится в документе.Кроме того, тем же указом принята отставка главы Республики Коми Владимира Уйбы по собственному желанию.Указ вступает в силу со дня его подписания - 5 ноября.
https://ria.ru/20241105/goldshtejn-1982019336.html
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политика, республика коми, россия, ростислав гольдштейн, владимир уйба, владимир путин
Политика, Республика Коми, Россия, Ростислав Гольдштейн, Владимир Уйба, Владимир Путин
Путин назначил Гольдштейна врио главы Республики Коми
Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио главы Республики Коми