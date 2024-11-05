https://ria.ru/20241105/komi-1982017208.html

Путин назначил Гольдштейна врио главы Республики Коми

Путин назначил Гольдштейна врио главы Республики Коми - РИА Новости, 05.11.2024

Путин назначил Гольдштейна врио главы Республики Коми

Президент России Владимир Путин назначил Ростислава Гольдштейна временно исполняющим обязанности главы Республики Коми, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:21

2024-11-05T19:21

2024-11-05T19:32

политика

республика коми

россия

ростислав гольдштейн

владимир уйба

владимир путин

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Ростислава Гольдштейна временно исполняющим обязанности главы Республики Коми, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.Ранее глава Республики Коми Владимир Уйба объявил, что президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне."В связи с заявлением главы Республики Коми Уйбы Владимира Викторовича о досрочном прекращении полномочий... постановляю:... Назначить Гольдштейна Ростислава Эрнстовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Коми до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Коми", - говорится в документе.Кроме того, тем же указом принята отставка главы Республики Коми Владимира Уйбы по собственному желанию.Указ вступает в силу со дня его подписания - 5 ноября.

https://ria.ru/20241105/goldshtejn-1982019336.html

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политика, республика коми, россия, ростислав гольдштейн, владимир уйба, владимир путин