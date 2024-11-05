https://ria.ru/20241105/otstavka-1982018094.html
Путин принял отставку главы республики Коми
Путин принял отставку главы республики Коми - РИА Новости, 05.11.2024
Путин принял отставку главы республики Коми
Президент России Владимир Путин принял отставку главы Республики Коми Владимира Уйбы по собственному желанию, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:25
2024-11-05T19:25
2024-11-05T19:42
политика
республика коми
владимир уйба
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял отставку главы Республики Коми Владимира Уйбы по собственному желанию, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.Ранее глава Республики Коми Владимир Уйба объявил, что президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне."В связи с заявлением главы Республики Коми Уйбы Владимира Викторовича о досрочном прекращении полномочий... постановляю: принять отставку Главы Республики Коми Уйбы В.В. по собственному желанию", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания - 5 ноября.
https://ria.ru/20241105/gubernatory-1982018757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика коми, владимир уйба, владимир путин, россия
Политика, Республика Коми, Владимир Уйба, Владимир Путин, Россия
Путин принял отставку главы республики Коми
Путин принял отставку главы республики Коми Уйбы по собственному желанию