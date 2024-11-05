https://ria.ru/20241105/otstavka-1982018094.html

Путин принял отставку главы республики Коми

Путин принял отставку главы республики Коми - РИА Новости, 05.11.2024

Путин принял отставку главы республики Коми

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Республики Коми Владимира Уйбы по собственному желанию, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:25

2024-11-05T19:25

2024-11-05T19:42

политика

республика коми

владимир уйба

владимир путин

россия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял отставку главы Республики Коми Владимира Уйбы по собственному желанию, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.Ранее глава Республики Коми Владимир Уйба объявил, что президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне."В связи с заявлением главы Республики Коми Уйбы Владимира Викторовича о досрочном прекращении полномочий... постановляю: принять отставку Главы Республики Коми Уйбы В.В. по собственному желанию", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания - 5 ноября.

https://ria.ru/20241105/gubernatory-1982018757.html

республика коми

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, республика коми, владимир уйба, владимир путин, россия