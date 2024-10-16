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Замглавы администрации Ухты добровольцем отправился на СВО
Замглавы администрации Ухты добровольцем отправился на СВО - РИА Новости, 16.10.2024
Замглавы администрации Ухты добровольцем отправился на СВО
Заместитель руководителя администрации города Ухта в республике Коми Виталий Зарубин добровольно отправился на службу в зону проведения специальной военной... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T09:57
2024-10-16T09:57
2024-10-16T09:57
специальная военная операция на украине
ухта
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виталий зарубин
владимир уйба
республика коми
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Заместитель руководителя администрации города Ухта в республике Коми Виталий Зарубин добровольно отправился на службу в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава региона Владимир Уйба в своем Telegram-канале. "Замруководителя администрации Ухты Виталий Зарубин добровольно отправился на СВО. Активист движения "Волонтерская рота" присоединился к бригаде ГРОМ "Каскад", – написал он. Как уточнил глава Коми, вместе с чиновником из Ухты в ряды добровольцев вступили 24 молодых активиста из 17 регионов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской области, Чувашии и Башкортостана. "Решение стать защитником родины – не просто проявление патриотизма, а реальное подтверждение силы нашей молодежи. Поступок Виталия Зарубина – пример мужества: новое поколение нашего региона готово не только словом, но и делом защищать отечество", – заключил глава республики Коми. Он пожелал всем участникам спецоперации вернуться домой с победой.
https://ria.ru/20240723/glava-1961471466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Замглавы администрации Ухты добровольцем отправился на СВО
Уйба: замглавы администрации Ухты Виталий Зарубин добровольцем отправился на СВО