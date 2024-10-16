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Замглавы администрации Ухты добровольцем отправился на СВО - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:57 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/svo-1978273739.html
Замглавы администрации Ухты добровольцем отправился на СВО
Замглавы администрации Ухты добровольцем отправился на СВО - РИА Новости, 16.10.2024
Замглавы администрации Ухты добровольцем отправился на СВО
Заместитель руководителя администрации города Ухта в республике Коми Виталий Зарубин добровольно отправился на службу в зону проведения специальной военной... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T09:57
2024-10-16T09:57
специальная военная операция на украине
ухта
москва
санкт-петербург
виталий зарубин
владимир уйба
республика коми
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Заместитель руководителя администрации города Ухта в республике Коми Виталий Зарубин добровольно отправился на службу в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава региона Владимир Уйба в своем Telegram-канале. "Замруководителя администрации Ухты Виталий Зарубин добровольно отправился на СВО. Активист движения "Волонтерская рота" присоединился к бригаде ГРОМ "Каскад", – написал он. Как уточнил глава Коми, вместе с чиновником из Ухты в ряды добровольцев вступили 24 молодых активиста из 17 регионов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской области, Чувашии и Башкортостана. "Решение стать защитником родины – не просто проявление патриотизма, а реальное подтверждение силы нашей молодежи. Поступок Виталия Зарубина – пример мужества: новое поколение нашего региона готово не только словом, но и делом защищать отечество", – заключил глава республики Коми. Он пожелал всем участникам спецоперации вернуться домой с победой.
https://ria.ru/20240723/glava-1961471466.html
ухта
москва
санкт-петербург
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ухта, москва, санкт-петербург, виталий зарубин, владимир уйба, республика коми, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ухта, Москва, Санкт-Петербург, Виталий Зарубин, Владимир Уйба, Республика Коми, Безопасность
Замглавы администрации Ухты добровольцем отправился на СВО

Уйба: замглавы администрации Ухты Виталий Зарубин добровольцем отправился на СВО

© Фото : Владимир Уйба/TelegramЗамруководителя администрации Ухты Виталий Зарубин в числе добровольцев отправился на СВО
Замруководителя администрации Ухты Виталий Зарубин в числе добровольцев отправился на СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : Владимир Уйба/Telegram
Замруководителя администрации Ухты Виталий Зарубин в числе добровольцев отправился на СВО
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Заместитель руководителя администрации города Ухта в республике Коми Виталий Зарубин добровольно отправился на службу в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава региона Владимир Уйба в своем Telegram-канале.
"Замруководителя администрации Ухты Виталий Зарубин добровольно отправился на СВО. Активист движения "Волонтерская рота" присоединился к бригаде ГРОМ "Каскад", – написал он.
Как уточнил глава Коми, вместе с чиновником из Ухты в ряды добровольцев вступили 24 молодых активиста из 17 регионов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской области, Чувашии и Башкортостана.
"Решение стать защитником родины – не просто проявление патриотизма, а реальное подтверждение силы нашей молодежи. Поступок Виталия Зарубина – пример мужества: новое поколение нашего региона готово не только словом, но и делом защищать отечество", – заключил глава республики Коми.
Он пожелал всем участникам спецоперации вернуться домой с победой.
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Специальная военная операция на УкраинеУхтаМоскваСанкт-ПетербургВиталий ЗарубинВладимир УйбаРеспублика КомиБезопасность
 
 
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