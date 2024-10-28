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Власти Коми не стали комментировать сообщения о возможной отставке Уйбы - РИА Новости, 28.10.2024
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11:28 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/uyba-1980464411.html
Власти Коми не стали комментировать сообщения о возможной отставке Уйбы
Власти Коми не стали комментировать сообщения о возможной отставке Уйбы - РИА Новости, 28.10.2024
Власти Коми не стали комментировать сообщения о возможной отставке Уйбы
Власти Коми не комментируют публикации о возможной отставке в ближайшее время главы республики Владимира Уйбы, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T11:28
2024-10-28T11:28
политика
россия
республика коми
владимир уйба
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Власти Коми не комментируют публикации о возможной отставке в ближайшее время главы республики Владимира Уйбы, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ, сообщила, что до конца 2024 года могут произойти "точечные отставки" глав одного-двух регионов. Среди тех, чья ротация обсуждается, по данным издания, и глава Коми. "Мы не комментируем ситуацию", – сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос. Уйба указом президента РФ Владимира Путина 2 апреля 2020 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Коми, избран главой региона 13 сентября 2020 года сроком на 5 лет. Вступил в должность 23 сентября 2020 года.
https://ria.ru/20241028/gubernator-1980463519.html
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россия
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политика, россия, республика коми, владимир уйба, владимир путин
Политика, Россия, Республика Коми, Владимир Уйба, Владимир Путин
Власти Коми не стали комментировать сообщения о возможной отставке Уйбы

Власти Коми не комментируют сообщения о возможной отставке главы республики Уйбы

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Коми Владимир Уйба
Глава Республики Коми Владимир Уйба - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Республики Коми Владимир Уйба. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Власти Коми не комментируют публикации о возможной отставке в ближайшее время главы республики Владимира Уйбы, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ, сообщила, что до конца 2024 года могут произойти "точечные отставки" глав одного-двух регионов. Среди тех, чья ротация обсуждается, по данным издания, и глава Коми.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Ростовские власти прокомментировали сообщения о возможной отставке Голубева
Вчера, 11:23
"Мы не комментируем ситуацию", – сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.
Уйба указом президента РФ Владимира Путина 2 апреля 2020 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Коми, избран главой региона 13 сентября 2020 года сроком на 5 лет. Вступил в должность 23 сентября 2020 года.
Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Губернатор ХМАО Комарова объявила об отставке
30 мая, 09:35
 
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