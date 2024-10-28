https://ria.ru/20241028/uyba-1980464411.html

Власти Коми не стали комментировать сообщения о возможной отставке Уйбы

Власти Коми не стали комментировать сообщения о возможной отставке Уйбы - РИА Новости, 28.10.2024

Власти Коми не стали комментировать сообщения о возможной отставке Уйбы

Власти Коми не комментируют публикации о возможной отставке в ближайшее время главы республики Владимира Уйбы, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T11:28

2024-10-28T11:28

2024-10-28T11:28

политика

россия

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владимир уйба

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Власти Коми не комментируют публикации о возможной отставке в ближайшее время главы республики Владимира Уйбы, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ, сообщила, что до конца 2024 года могут произойти "точечные отставки" глав одного-двух регионов. Среди тех, чья ротация обсуждается, по данным издания, и глава Коми. "Мы не комментируем ситуацию", – сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос. Уйба указом президента РФ Владимира Путина 2 апреля 2020 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Коми, избран главой региона 13 сентября 2020 года сроком на 5 лет. Вступил в должность 23 сентября 2020 года.

https://ria.ru/20241028/gubernator-1980463519.html

https://ria.ru/20240530/komarova-1949276359.html

россия

республика коми

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, республика коми, владимир уйба, владимир путин