https://ria.ru/20241028/uyba-1980464411.html
Власти Коми не стали комментировать сообщения о возможной отставке Уйбы
Власти Коми не стали комментировать сообщения о возможной отставке Уйбы - РИА Новости, 28.10.2024
Власти Коми не стали комментировать сообщения о возможной отставке Уйбы
Власти Коми не комментируют публикации о возможной отставке в ближайшее время главы республики Владимира Уйбы, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T11:28
2024-10-28T11:28
2024-10-28T11:28
политика
россия
республика коми
владимир уйба
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Власти Коми не комментируют публикации о возможной отставке в ближайшее время главы республики Владимира Уйбы, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ, сообщила, что до конца 2024 года могут произойти "точечные отставки" глав одного-двух регионов. Среди тех, чья ротация обсуждается, по данным издания, и глава Коми. "Мы не комментируем ситуацию", – сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос. Уйба указом президента РФ Владимира Путина 2 апреля 2020 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Коми, избран главой региона 13 сентября 2020 года сроком на 5 лет. Вступил в должность 23 сентября 2020 года.
https://ria.ru/20241028/gubernator-1980463519.html
https://ria.ru/20240530/komarova-1949276359.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, республика коми, владимир уйба, владимир путин
Политика, Россия, Республика Коми, Владимир Уйба, Владимир Путин
Власти Коми не стали комментировать сообщения о возможной отставке Уйбы
Власти Коми не комментируют сообщения о возможной отставке главы республики Уйбы