Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкину доложат о расследовании дела о сходе вагонов в Коми - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/rassledovanie-1956115699.html
Бастрыкину доложат о расследовании дела о сходе вагонов в Коми
Бастрыкину доложат о расследовании дела о сходе вагонов в Коми - РИА Новости, 28.06.2024
Бастрыкину доложат о расследовании дела о сходе вагонов в Коми
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела, возбужденного после схода вагонов пассажирского поезда в... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:27
2024-06-28T14:27
происшествия
россия
воркута
новороссийск
александр бастрыкин
владимир уйба
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельс в коми
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955876655_0:156:1280:876_1920x0_80_0_0_32519d4d6cbd3c967e249b967bad6c8f.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела, возбужденного после схода вагонов пассажирского поезда в Коми, в результате которого погибли три человека, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Отмечается, что следователи расследуют уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. "Главой ведомства дано поручение руководителю Западного МСУТ СК России Выменцу П.С. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по информации губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли три человека, пострадали 10 человек.
https://ria.ru/20240627/zhitel-1955934055.html
россия
воркута
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955876655_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9c1d910c8619b7665928f61f223f4b0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, воркута, новороссийск, александр бастрыкин, владимир уйба, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельс в коми
Происшествия, Россия, Воркута, Новороссийск, Александр Бастрыкин, Владимир Уйба, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
Бастрыкину доложат о расследовании дела о сходе вагонов в Коми

Бастрыкину доложат о деле о сходе вагонов в Коми, при котором погибли 3 человека

© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкПассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Северо-Западная транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела, возбужденного после схода вагонов пассажирского поезда в Коми, в результате которого погибли три человека, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что следователи расследуют уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
«
"Главой ведомства дано поручение руководителю Западного МСУТ СК России Выменцу П.С. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по информации губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли три человека, пострадали 10 человек.
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Пассажир сошедшего с рельсов поезда рассказал, как помогал пострадавшим
Вчера, 18:52
 
ПроисшествияРоссияВоркутаНовороссийскАлександр БастрыкинВладимир УйбаСледственный комитет России (СК РФ)Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала