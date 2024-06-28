https://ria.ru/20240628/rassledovanie-1956115699.html

Бастрыкину доложат о расследовании дела о сходе вагонов в Коми

Бастрыкину доложат о расследовании дела о сходе вагонов в Коми - РИА Новости, 28.06.2024

Бастрыкину доложат о расследовании дела о сходе вагонов в Коми

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела, возбужденного после схода вагонов пассажирского поезда в... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T14:27

2024-06-28T14:27

2024-06-28T14:27

происшествия

россия

воркута

новороссийск

александр бастрыкин

владимир уйба

следственный комитет россии (ск рф)

сход пассажирского поезда с рельс в коми

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955876655_0:156:1280:876_1920x0_80_0_0_32519d4d6cbd3c967e249b967bad6c8f.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела, возбужденного после схода вагонов пассажирского поезда в Коми, в результате которого погибли три человека, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Отмечается, что следователи расследуют уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. "Главой ведомства дано поручение руководителю Западного МСУТ СК России Выменцу П.С. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по информации губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли три человека, пострадали 10 человек.

https://ria.ru/20240627/zhitel-1955934055.html

россия

воркута

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, воркута, новороссийск, александр бастрыкин, владимир уйба, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельс в коми