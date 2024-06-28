https://ria.ru/20240628/rassledovanie-1956115699.html
Бастрыкину доложат о расследовании дела о сходе вагонов в Коми
Бастрыкину доложат о расследовании дела о сходе вагонов в Коми - РИА Новости, 28.06.2024
Бастрыкину доложат о расследовании дела о сходе вагонов в Коми
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела, возбужденного после схода вагонов пассажирского поезда в... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:27
2024-06-28T14:27
2024-06-28T14:27
происшествия
россия
воркута
новороссийск
александр бастрыкин
владимир уйба
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельс в коми
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955876655_0:156:1280:876_1920x0_80_0_0_32519d4d6cbd3c967e249b967bad6c8f.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела, возбужденного после схода вагонов пассажирского поезда в Коми, в результате которого погибли три человека, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Отмечается, что следователи расследуют уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. "Главой ведомства дано поручение руководителю Западного МСУТ СК России Выменцу П.С. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по информации губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли три человека, пострадали 10 человек.
https://ria.ru/20240627/zhitel-1955934055.html
россия
воркута
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955876655_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9c1d910c8619b7665928f61f223f4b0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, воркута, новороссийск, александр бастрыкин, владимир уйба, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельс в коми
Происшествия, Россия, Воркута, Новороссийск, Александр Бастрыкин, Владимир Уйба, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
Бастрыкину доложат о расследовании дела о сходе вагонов в Коми
Бастрыкину доложат о деле о сходе вагонов в Коми, при котором погибли 3 человека