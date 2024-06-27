https://ria.ru/20240627/komi-1955959987.html

На месте схода вагонов в Коми продолжаются восстановительные работы

На месте схода вагонов в Коми продолжаются восстановительные работы - РИА Новости, 27.06.2024

На месте схода вагонов в Коми продолжаются восстановительные работы

Продолжаются восстановительные работы на месте схода вагонов в Коми, ведётся укладка нового пути, сообщается в Telegram-канале РЖД. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T21:52

2024-06-27T21:52

2024-06-27T21:59

ржд

сход пассажирского поезда с рельс в коми

происшествия

инта

республика коми

воркута

владимир уйба

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Продолжаются восстановительные работы на месте схода вагонов в Коми, ведётся укладка нового пути, сообщается в Telegram-канале РЖД."Продолжаются восстановительные работы на перегоне Инта - Угольный в Республике Коми. Ведётся укладка нового пути", - говорится в сообщении.Ранее РЖД сообщали, что движение поездов по участку Инта-1 - Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по первому пути.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по информации губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек.

https://ria.ru/20240627/devochka-1955880008.html

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ржд, сход пассажирского поезда с рельс в коми, происшествия, инта, республика коми, воркута, владимир уйба