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На месте схода вагонов в Коми продолжаются восстановительные работы - РИА Новости, 27.06.2024
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21:52 27.06.2024 (обновлено: 21:59 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/komi-1955959987.html
На месте схода вагонов в Коми продолжаются восстановительные работы
На месте схода вагонов в Коми продолжаются восстановительные работы - РИА Новости, 27.06.2024
На месте схода вагонов в Коми продолжаются восстановительные работы
Продолжаются восстановительные работы на месте схода вагонов в Коми, ведётся укладка нового пути, сообщается в Telegram-канале РЖД. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T21:52
2024-06-27T21:59
ржд
сход пассажирского поезда с рельс в коми
происшествия
инта
республика коми
воркута
владимир уйба
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Продолжаются восстановительные работы на месте схода вагонов в Коми, ведётся укладка нового пути, сообщается в Telegram-канале РЖД."Продолжаются восстановительные работы на перегоне Инта - Угольный в Республике Коми. Ведётся укладка нового пути", - говорится в сообщении.Ранее РЖД сообщали, что движение поездов по участку Инта-1 - Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по первому пути.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по информации губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек.
https://ria.ru/20240627/devochka-1955880008.html
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ржд, сход пассажирского поезда с рельс в коми, происшествия, инта, республика коми, воркута, владимир уйба
РЖД, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми, Происшествия, Инта, Республика Коми, Воркута, Владимир Уйба
На месте схода вагонов в Коми продолжаются восстановительные работы

РЖД: на месте схода вагонов в Коми ведется укладка нового пути

© Фото : ГУ МЧС России по Республике КомиПассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Коми
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Продолжаются восстановительные работы на месте схода вагонов в Коми, ведётся укладка нового пути, сообщается в Telegram-канале РЖД.
"Продолжаются восстановительные работы на перегоне Инта - Угольный в Республике Коми. Ведётся укладка нового пути", - говорится в сообщении.
Ранее РЖД сообщали, что движение поездов по участку Инта-1 - Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по первому пути.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде, по информации губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек.
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РЖДСход пассажирского поезда с рельс в КомиПроисшествияИнтаРеспублика КомиВоркутаВладимир Уйба
 
 
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