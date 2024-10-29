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Инстасамка: биография Дарьи Зотеевой, сколько лет, где живет, личная жизнь, скандалы
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18:40 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/instasamka-1980766455.html
Инстасамка: кто такая Дарья Зотеева, биография и личная жизнь
Инстасамка: биография Дарьи Зотеевой, сколько лет, где живет, личная жизнь, скандалы
Инстасамка: кто такая Дарья Зотеева, биография и личная жизнь
Инстасамка (Instasamka, настоящее имя: Дарья Евгеньевна Зотеева) – российская поп-певица, рэп-исполнительница и тиктокер. Она эпатирует публику текстами песен и РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T18:40
2024-10-29T18:40
справки
инстасамка (дарья зотеева)
биографии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848444023_0:184:1080:792_1920x0_80_0_0_b0488fc293a7014103c736772767cdc4.jpg
Инстасамка (Instasamka, настоящее имя: Дарья Евгеньевна Зотеева) – российская поп-певица, рэп-исполнительница и тиктокер. Она эпатирует публику текстами песен и вызывающим поведением. Биография и личная жизнь знаменитости: как зовут, сколько лет, рост, где живет, как она обрела популярность в качестве блогера и певицы, самые громкие скандалы – в материале РИА Новости. Дарья Евгеньевна Зотеева (Инстасамка)Инстасамка (настоящее имя: Дарья Зотеева) – певица-блогер, королева хайпа и кумир молодежи. Широкую известность девушка получила за эпатажный внешний вид, резкие высказывания на публике и скандальные тексты песен. Instasamka– личность неоднозначная. Это имя не первый год мелькает в светской хронике. Ее творчество далеко не каждому слушателю по нраву, но Дарье удается собирать полные концертные залы и оставаться одной из востребованных персон.Детство и юностьИзвестная исполнительница – уроженка Тобольска. Дарья родилась 11 мая 2000 года. Мать и отец Юлия Михайловна и Евгений Анатольевич – предприниматели. В 2010 году они переехали с детьми (у Дарьи есть сестра Маргарита) в Чехов, а после развода родителей они с мамой перебрались в Москву. В детстве Дарья увлекалась бальными танцами, музыкой, изобразительным искусством.Личная жизньДарья не скрывает свою личную жизнь от публики. В начале творческой карьеры она встречалась с молодым человеком Александром Ковиным. Но пара рассталась. Сейчас замужем за блогером Олегом Еропкиным, известным под псевдонимом Moneyken, который сделал ей предложение в 2020 году. До знакомства с Дашей парень работал футболистом в Штатах, но вернулся на родину из-за криминальных проблем. Он посвятил возлюбленной трек под названием "Ты мой океан". Популярная звездная пара демонстрирует свою жизнь в социальных сетях.ОбразованиеДарья Зотеева до 5 класса обучалась в школе №16 имени В.П. Неймышева, а после перешла в школу № 3. Она была непростым ребенком, отношения с одноклассниками и педагогами не складывались. Из-за постоянной травли и издевательств Даша покинула учебное заведение. В колледже девушка тоже не стала учиться и мечтала реализовать себя в творчестве. В своем блоге Инстасамка сообщала поклонникам новость о том, что готовится сдавать ЕГЭ и планирует поступать в университет.Карьера блогера и бизнесДарья решила заработать деньги на блогерстве, чтоб стать независимой и самостоятельно обеспечивать себя. В 2016 году она создала страничку в Instagram* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская), где рассказывала подписчикам о своей жизни, снимала короткие смешные видео, но большого отклика у аудитории не получала.Чтобы стать знаменитой, Зотеева изменила стратегию – она вяла ник Президентша и выбрала провокационный стиль ведения блога, стала комментировать социально значимые и политические события, что вызывало шквал негативных эмоций.Вскоре блогерша сменила псевдоним на Instasamka. Она сделала пластику, при росте 156 см весит 45 кг. Образ скандальной вызывающей особы с большими губами, длинными ногтями, сексуальными нарядами и провокационными выходками начал приносить аккаунту неплохой доход. Узнаваемость Инстасамки стремительно выросла, ей начали поступать приглашения на шоу и интервью, девушке стали предлагать сотрудничество. Она приступила к съемкам вайнов (коротких видеороликов), скетчей и дуэтов с другими блогерами. Помимо блога Инстасамка ведет канал в Telegram и снимает видео для TikTok, набирая более миллиона просмотров.Кроме того, девушка успела попробовать себя в качестве телеведущей и выпустила автобиографический роман под названием "Инстасамка: разговор по фактам".Музыкальная карьераВ 2019 году, на пике популярности в сети, Инстасамка объявила о том, что хочет развиваться на музыкальном поприще.Сольная карьераДарья сама пишет и исполняет музыку. Начинающая певица выпустила дебютный рэп-альбом Born to Flex в 2019 году, а затем записала вторую пластинку "Трипл малыш" и устроила гастрольный тур по России. Популярностью пользовались песни KGB, DING DING DONG, Ariflame. В ее песнях много нецензурной лексики и пошлых слов, артистку не раз уличали в плагиате образов и идей клипов у заграничных коллег.В 2020-м Instasamka подготовила для слушателей сразу три альбома, два из них исполнительница записала совместно с возлюбленным Moneyken. С 2021 по 2022 год вышло еще три альбома. Треки "Факт", Mommy, Money Day, Juicy, Lipsi Ha и "Витон" захватили TikTok. В конце 2022 года сингл под названием "За деньги да" занял первые строчки хит-парадов. В конце прошлого года вышло несколько треков: "Отключаю телефон", "Жара", "Тяги", Bestie, а также дуэт с Лолитой – "На Титанике". В 2024 году Инстасамка выпустила синглы "Грустный дэнс", "Мой мармеладный" (кавер на песню Кати Лель) и "Пампим нефть". Известно, что рэперша отметила тур по стране.Группа ЛенинградВ октябре в Telegram-канале группы "Ленинград" появилась информация о том, что певица Instasamka станет их солисткой. В планах коллектива выпуск нового альбома, первого за последние шесть лет. Сообщается, что Instasamka и Сергей Шнуров уже обсудили детали совместной работы и записали демоверсию.ДискографияДискография певицы состоит из студийных альбомов, синглов, видеоклипов.СкандалыИнстасамка известна громкими скандалами. При этом она сама не раз признавалась, что инсценировала эти ситуации, чтобы подогреть интерес публики и привлечь как можно больше подписчиков. Среди наиболее ярких скандалов – ситуация с ограблением квартиры, обмазывание себя зеленкой, которую блогер выдавала за месть со стороны хейтеров, вылитые на курьера помои из-за отсутствия перчаток и маски, конфликт рэперши с визажистами за их опоздание и слив своего хоум-видео.Блогеры Саша Кэт, Дима Ричман, Лиза Мадрид высказывались негативно в ее сторону и обвиняли коллегу в угрозах и мошенничестве. Instasamka заявляла, что на звезд у нее есть компромат, но первой она не вступает в конфликт никогда, а лишь использует свои "козыри" для защиты.Девушка испортила отношения со своим приятелем Андреем Петровым после того, как недоброжелательно отозвалась о гостях именинника после празднования его дня рождения. В рамках YouTube-шоу "Площадка для оскорблений" скандалистка нелестно прошлась по репутации артистки Кристины Си, покинувшей со скандалом лейбл Black Star.Откровенно провокационный контент привлек внимание и главы Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной. В начале 2023 года она обвинила Инстасамку в пропаганде наркотиков и разврата и в мае провела личную встречу с исполнительницей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
https://ria.ru/20240615/instasamka-1953055819.html
https://ria.ru/20230111/instasamka-1844179234.html
https://ria.ru/20241028/leningrad-1980507360.html
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РИА Новости
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справки, инстасамка (дарья зотеева), биографии
Справки, Инстасамка (Дарья Зотеева), Биографии

Инстасамка: кто такая Дарья Зотеева, биография и личная жизнь

© @instasamkaБиография Инстасамки
Биография Инстасамки - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© @instasamka
Биография Инстасамки
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Оглавление
Инстасамка (Instasamka, настоящее имя: Дарья Евгеньевна Зотеева) – российская поп-певица, рэп-исполнительница и тиктокер. Она эпатирует публику текстами песен и вызывающим поведением. Биография и личная жизнь знаменитости: как зовут, сколько лет, рост, где живет, как она обрела популярность в качестве блогера и певицы, самые громкие скандалы – в материале РИА Новости.

Дарья Евгеньевна Зотеева (Инстасамка)

Инстасамка (настоящее имя: Дарья Зотеева) – певица-блогер, королева хайпа и кумир молодежи. Широкую известность девушка получила за эпатажный внешний вид, резкие высказывания на публике и скандальные тексты песен. Instasamka– личность неоднозначная. Это имя не первый год мелькает в светской хронике. Ее творчество далеко не каждому слушателю по нраву, но Дарье удается собирать полные концертные залы и оставаться одной из востребованных персон.
Певица INSTASAMKA - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Директор певицы Instasamka прокомментировал иск к Ярушину
15 июня, 01:58

Детство и юность

Известная исполнительница – уроженка Тобольска. Дарья родилась 11 мая 2000 года. Мать и отец Юлия Михайловна и Евгений Анатольевич – предприниматели. В 2010 году они переехали с детьми (у Дарьи есть сестра Маргарита) в Чехов, а после развода родителей они с мамой перебрались в Москву. В детстве Дарья увлекалась бальными танцами, музыкой, изобразительным искусством.

Личная жизнь

Дарья не скрывает свою личную жизнь от публики. В начале творческой карьеры она встречалась с молодым человеком Александром Ковиным. Но пара рассталась. Сейчас замужем за блогером Олегом Еропкиным, известным под псевдонимом Moneyken, который сделал ей предложение в 2020 году. До знакомства с Дашей парень работал футболистом в Штатах, но вернулся на родину из-за криминальных проблем. Он посвятил возлюбленной трек под названием "Ты мой океан". Популярная звездная пара демонстрирует свою жизнь в социальных сетях.
© Фото : социальные сети ИнстасамкиПевица INSTASAMKA и Moneyken
Певица INSTASAMKA и Moneyken - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : социальные сети Инстасамки
Певица INSTASAMKA и Moneyken

Образование

Дарья Зотеева до 5 класса обучалась в школе №16 имени В.П. Неймышева, а после перешла в школу № 3. Она была непростым ребенком, отношения с одноклассниками и педагогами не складывались. Из-за постоянной травли и издевательств Даша покинула учебное заведение. В колледже девушка тоже не стала учиться и мечтала реализовать себя в творчестве. В своем блоге Инстасамка сообщала поклонникам новость о том, что готовится сдавать ЕГЭ и планирует поступать в университет.

Карьера блогера и бизнес

Дарья решила заработать деньги на блогерстве, чтоб стать независимой и самостоятельно обеспечивать себя. В 2016 году она создала страничку в Instagram* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская), где рассказывала подписчикам о своей жизни, снимала короткие смешные видео, но большого отклика у аудитории не получала.
Чтобы стать знаменитой, Зотеева изменила стратегию – она вяла ник Президентша и выбрала провокационный стиль ведения блога, стала комментировать социально значимые и политические события, что вызывало шквал негативных эмоций.
© Фото : социальные сети ИнстасамкиПевица INSTASAMKA
Певица INSTASAMKA - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : социальные сети Инстасамки
Певица INSTASAMKA
Вскоре блогерша сменила псевдоним на Instasamka. Она сделала пластику, при росте 156 см весит 45 кг. Образ скандальной вызывающей особы с большими губами, длинными ногтями, сексуальными нарядами и провокационными выходками начал приносить аккаунту неплохой доход. Узнаваемость Инстасамки стремительно выросла, ей начали поступать приглашения на шоу и интервью, девушке стали предлагать сотрудничество. Она приступила к съемкам вайнов (коротких видеороликов), скетчей и дуэтов с другими блогерами. Помимо блога Инстасамка ведет канал в Telegram и снимает видео для TikTok, набирая более миллиона просмотров.
Кроме того, девушка успела попробовать себя в качестве телеведущей и выпустила автобиографический роман под названием "Инстасамка: разговор по фактам".

Музыкальная карьера

В 2019 году, на пике популярности в сети, Инстасамка объявила о том, что хочет развиваться на музыкальном поприще.
Инстасамка - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Инстасамка ответила на обвинения Мизулиной в пропаганде наркотиков
11 января 2023, 19:04

Сольная карьера

Дарья сама пишет и исполняет музыку. Начинающая певица выпустила дебютный рэп-альбом Born to Flex в 2019 году, а затем записала вторую пластинку "Трипл малыш" и устроила гастрольный тур по России. Популярностью пользовались песни KGB, DING DING DONG, Ariflame. В ее песнях много нецензурной лексики и пошлых слов, артистку не раз уличали в плагиате образов и идей клипов у заграничных коллег.
В 2020-м Instasamka подготовила для слушателей сразу три альбома, два из них исполнительница записала совместно с возлюбленным Moneyken. С 2021 по 2022 год вышло еще три альбома. Треки "Факт", Mommy, Money Day, Juicy, Lipsi Ha и "Витон" захватили TikTok. В конце 2022 года сингл под названием "За деньги да" занял первые строчки хит-парадов. В конце прошлого года вышло несколько треков: "Отключаю телефон", "Жара", "Тяги", Bestie, а также дуэт с Лолитой – "На Титанике". В 2024 году Инстасамка выпустила синглы "Грустный дэнс", "Мой мармеладный" (кавер на песню Кати Лель) и "Пампим нефть". Известно, что рэперша отметила тур по стране.

Группа Ленинград

В октябре в Telegram-канале группы "Ленинград" появилась информация о том, что певица Instasamka станет их солисткой. В планах коллектива выпуск нового альбома, первого за последние шесть лет. Сообщается, что Instasamka и Сергей Шнуров уже обсудили детали совместной работы и записали демоверсию.
Инстасамка - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Instasamka станет солисткой группы "Ленинград"
28 октября, 14:39

Дискография

Дискография певицы состоит из студийных альбомов, синглов, видеоклипов.
  • 2019 – Born to Flex
  • ﻿2019 – "Трипл малыш"
  • 2020 – Mamacita
  • 2020 – "Спасибо папаша"
  • 2020 – "Семейный бизнес"
  • 2021 – Moneydealer
  • 2022 – Queen of Rap
  • 2022 – Popstar
  • 2024 – "Семейный бизнес 2. Part 1"

Скандалы

Инстасамка известна громкими скандалами. При этом она сама не раз признавалась, что инсценировала эти ситуации, чтобы подогреть интерес публики и привлечь как можно больше подписчиков. Среди наиболее ярких скандалов – ситуация с ограблением квартиры, обмазывание себя зеленкой, которую блогер выдавала за месть со стороны хейтеров, вылитые на курьера помои из-за отсутствия перчаток и маски, конфликт рэперши с визажистами за их опоздание и слив своего хоум-видео.
Блогеры Саша Кэт, Дима Ричман, Лиза Мадрид высказывались негативно в ее сторону и обвиняли коллегу в угрозах и мошенничестве. Instasamka заявляла, что на звезд у нее есть компромат, но первой она не вступает в конфликт никогда, а лишь использует свои "козыри" для защиты.
© @instasamkaПевица INSTASAMKA
Певица INSTASAMKA - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© @instasamka
Певица INSTASAMKA
Девушка испортила отношения со своим приятелем Андреем Петровым после того, как недоброжелательно отозвалась о гостях именинника после празднования его дня рождения. В рамках YouTube-шоу "Площадка для оскорблений" скандалистка нелестно прошлась по репутации артистки Кристины Си, покинувшей со скандалом лейбл Black Star.
Откровенно провокационный контент привлек внимание и главы Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной. В начале 2023 года она обвинила Инстасамку в пропаганде наркотиков и разврата и в мае провела личную встречу с исполнительницей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
СправкиИнстасамка (Дарья Зотеева)Биографии
 
 
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