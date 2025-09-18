Рейтинг@Mail.ru
На Украине назвали Моргенштерна* и Инстасамку угрозами нацбезопасности - РИА Новости, 18.09.2025
15:05 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/ukraina-2042717406.html
На Украине назвали Моргенштерна* и Инстасамку угрозами нацбезопасности
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мультфильм "Маша и Медведь", рэперы Алишер Моргенштерн* и Дарья Зотеева (Инстасамка) являются угрозами для национальной безопасности Украины, уверен представитель украинского языкового омбудсмена Игорь Спиридонов. "Маша и Медведь", или Моргенштерн* и Инстасамка - это угроза национальной безопасности с той точки зрения, что, во-первых, это навязывание русского языка. С моральной точки зрения ненормально слушать российскую музыку или смотреть российские фильмы", - заявил Спиридонов в интервью украинскому YouTube-каналу "Подполье". По его мнению, у украинского общества якобы есть запрос на полный запрет русскоязычных песен и фильмов в стране. Чиновник убежден, что потребление русскоязычного контента непременно ведет к увеличению поступлений в бюджет РФ, а значит помогает финансировать ВС РФ. Украинские СМИ в августе сообщили, что канал с российским мультфильмом "Маша и Медведь" стал самым популярным детским YouTube-каналом на Украине. Позднее Депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин предложил запретить мультфильм в стране. В начале 2025 года центр противодействия дезинформации при СНБО Украины назвал "вирусную" российскую композицию "Сигма-бой" инструментом информационной войны Кремля. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мультфильм "Маша и Медведь", рэперы Алишер Моргенштерн* и Дарья Зотеева (Инстасамка) являются угрозами для национальной безопасности Украины, уверен представитель украинского языкового омбудсмена Игорь Спиридонов.
"Маша и Медведь", или Моргенштерн* и Инстасамка - это угроза национальной безопасности с той точки зрения, что, во-первых, это навязывание русского языка. С моральной точки зрения ненормально слушать российскую музыку или смотреть российские фильмы", - заявил Спиридонов в интервью украинскому YouTube-каналу "Подполье".
По его мнению, у украинского общества якобы есть запрос на полный запрет русскоязычных песен и фильмов в стране. Чиновник убежден, что потребление русскоязычного контента непременно ведет к увеличению поступлений в бюджет РФ, а значит помогает финансировать ВС РФ.
Украинские СМИ в августе сообщили, что канал с российским мультфильмом "Маша и Медведь" стал самым популярным детским YouTube-каналом на Украине. Позднее Депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин предложил запретить мультфильм в стране.
В начале 2025 года центр противодействия дезинформации при СНБО Украины назвал "вирусную" российскую композицию "Сигма-бой" инструментом информационной войны Кремля.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Заголовок открываемого материала