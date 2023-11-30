https://ria.ru/20231130/russkieartisty-1912668700.html

"Джага-джага" и классика: в Европе подпевают и аплодируют русским

"Джага-джага" и классика: в Европе подпевают и аплодируют русским - РИА Новости, 30.11.2023

"Джага-джага" и классика: в Европе подпевают и аплодируют русским

Попытки недружественных стран отменить русскую культуру провалились, и тому много подтверждений. Иногда внезапных: иностранцы подпевают хиту поп-певицы Кати... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T08:00

2023-11-30T08:00

2023-11-30T08:06

культура

россия

сеул

александр петров (актер)

роман полански

инстасамка (дарья зотеева)

tiktok

мариинский театр

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Юлия Зачетова. Попытки недружественных стран отменить русскую культуру провалились, и тому много подтверждений. Иногда внезапных: иностранцы подпевают хиту поп-певицы Кати Лель 20-летней давности. Кто из российских артистов, несмотря на запреты, восхищает зрителей и слушателей за рубежом — в материале РИА Новости.Повторить за Катей ЛельВ середине ноября хит певицы "Мой мармеладный" неожиданно завирусился в иностранном TikTok. Тысячи людей стали одеваться в шубы и шапки-ушанки и пританцовывать под "джага-джага".Позже композиция попала в топ вирусных треков на Spotify, обогнав Тейлор Свифт и других гигантов индустрии.Трек вышел в 2004-м и сразу стал хитом в России. Его создатель Максим Фадеев объясняет вторую волну популярности тем, что в мире любят русскую культуру и не желают ее отмены."Я всегда говорил, что однажды благодаря нашей культуре множество сбитых с толку людей снова повернутся к России лицом. Люди не хотят отмены русской культуры, они ее любят, что и доказал успех песни "Мой мармеладный" спустя 20 лет с момента ее релиза", — написал продюсер в Telegram-канале.Сама Катя Лель сообщила, что ей позвонили представители известных мировых лейблов и предложили взаимовыгодное сотрудничество, чему исполнительница только рада.Лучшие голоса России на сцене МонакоВ Опере Монте-Карло 22 ноября с большим успехом состоялась премьера "Дона Карлоса" Верди. Зрителей восхитило не только сочетание исторических костюмов XVI века, полотен Гойи и цифровых технологий, но и талант сразу трех российских звезд — Ильдара Абдразакова (Филипп II), Сергея Скороходова (Дон Карлос) и Алексея Тихомирова (Инквизитор)."В Опере Монте-Карло нас принимали оглушительными овациями, очень горячо, — рассказал РИА Новости Абдразаков. — И я особенно рад, что моими партнерами по сцене были дорогие коллеги из Мариинского и Большого театров. Мы пели вместе уже множество спектаклей и за рубежом, и в России, выступали в российских регионах в рамках моего ежегодного фестиваля. Это артисты топ-уровня, и, конечно, мы были обречены на успех. Шутка! Но в каждой шутке…"Японцы рукоплещут русскому балетуНа днях российские артисты произвели фурор и в Токио.В постановке "Музы балета" участвовали Филипп Степин из Мариинского театра, Анжелина Воронцова и Эрнест Латыпов из Михайловского, Алена Ковалева из Большого, а также Вадим Мунтагиров, представляющий Королевский балет Великобритании. Они исполнили партии из спектаклей "Ромео и Джульетта" Прокофьева, "Спящая красавица" и "Лебединое озеро" Чайковского и шедевров западных композиторов.Зрители несколько раз аплодировали и кричали "Браво!" еще до окончания выступления: финальная овация началась в середине последнего номера программы — па-де-де Китри и Базиля из балета "Дон Кихот" Минкуса в исполнении Воронцовой и Латыпова.Анна Асти удивила корейцевВесной певица дала большой концерт в Сеуле. Ее шоу "Феникс" посмотрели несколько тысяч жителей Южной Кореи, многие даже знали слова песен."Это было волшебно! Концовка была немного со слезинкой", — написала в соцсети Анна.Инстасамка заставила поискать "Отключаю телефон"Летом этого года у зарубежных слушателей стал популярным трек Инстасамки "Отключаю телефон" — тоже в TikTok.Западные пользователи учили слова песни и создавали под нее мемы, в которых демонстрировали события из своей жизни.Желающих снять пафосные ролики под Инстасамку оказалось так много, что, например, в США песня попала в топ-15 треков Shazam — приложения по распознаванию музыки.Александр Петров в фильме Романа ПоланскиРоссийские драматические артисты по-прежнему снимаются в проектах западных режиссеров. Так, в прокат вышла сатирическая комедия Романа Полански "Дворец" с участием Александра Петрова. Он сыграл русского гостя из криминального мира.Премьера киноленты состоялась на Венецианском фестивале, в актерском составе —Микки Рурк, Фанни Ардан, Оливер Мазуччи.В одном из интервью Петров отметил, что работать с мэтрами такого уровня было волнительно, но найти общий язык с режиссером ему все-таки удалось. По мнению актера, все дело в школе русского театра, которая сильно повлияла на взгляды и подход к работе многих деятелей искусства, включая Полански.

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