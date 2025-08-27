Инстасамка осталась должна почти 1,5 тысячи рублей

https://ria.ru/20250827/zoteeva-2037774764.html
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российская рэп-исполнительница Дарья Зотеева (Инстасамка) не оплатила почти 1,5 тысячи рублей госпошлины, присужденной судом, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами и данными судебных приставов. Согласно имеющимся данным, Зотеева не оплатила госпошлину, присужденную ей судом. Приставы намерены взыскать с Инстасамки 1458 рублей. Как следует из судебных материалов, в 2022 году налоговая служба обратилась в суд, чтобы взыскать с Дарьи Зотеевой налоги и сборы. В том же году было принято решение о взыскании и выдан судебный приказ, на основании которого в августе 2025 года было возбуждено исполнительное производство.
