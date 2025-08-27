Рейтинг@Mail.ru
Инстасамка осталась должна почти 1,5 тысячи рублей
05:39 27.08.2025
Инстасамка осталась должна почти 1,5 тысячи рублей
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российская рэп-исполнительница Дарья Зотеева (Инстасамка) не оплатила почти 1,5 тысячи рублей госпошлины, присужденной судом, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами и данными судебных приставов. Согласно имеющимся данным, Зотеева не оплатила госпошлину, присужденную ей судом. Приставы намерены взыскать с Инстасамки 1458 рублей. Как следует из судебных материалов, в 2022 году налоговая служба обратилась в суд, чтобы взыскать с Дарьи Зотеевой налоги и сборы. В том же году было принято решение о взыскании и выдан судебный приказ, на основании которого в августе 2025 года было возбуждено исполнительное производство.
© Фото : Соцсети ИнстасамкиИнстасамка
Инстасамка - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Фото : Соцсети Инстасамки
Инстасамка. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российская рэп-исполнительница Дарья Зотеева (Инстасамка) не оплатила почти 1,5 тысячи рублей госпошлины, присужденной судом, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами и данными судебных приставов.
Согласно имеющимся данным, Зотеева не оплатила госпошлину, присужденную ей судом. Приставы намерены взыскать с Инстасамки 1458 рублей.
Как следует из судебных материалов, в 2022 году налоговая служба обратилась в суд, чтобы взыскать с Дарьи Зотеевой налоги и сборы. В том же году было принято решение о взыскании и выдан судебный приказ, на основании которого в августе 2025 года было возбуждено исполнительное производство.
Рэпер Тимур Юнусов - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Суд в Москве рассмотрит иск к Тимати о взыскании долга по ЖКХ
30 апреля, 03:00
 
Шоубиз
 
 
