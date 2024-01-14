https://ria.ru/20240114/instasamka-1921255613.html
Instasamka рассказала о коллаборации с Фадеевым
Instasamka рассказала о коллаборации с Фадеевым - РИА Новости, 14.01.2024
Instasamka рассказала о коллаборации с Фадеевым
Российская певица и блогер Instasamka (Дарья Зотеева) сообщила, что её сотрудничество с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым не касается проекта "Глюк'oZa". РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T10:55
2024-01-14T10:55
2024-01-14T10:55
шоубиз
максим фадеев
глюкоза (наталья ионова)
инстасамка (дарья зотеева)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848443980_0:130:1080:738_1920x0_80_0_0_476bd2fc63b8760261f296a0cb4b650e.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская певица и блогер Instasamka (Дарья Зотеева) сообщила, что её сотрудничество с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым не касается проекта "Глюк'oZa". Ранее Фадеев сообщил о том, что планирует возобновить проект "Глюк'oZa", но без его бывшей солистки Натальи Ионовой. "Я могу сказать точно, что это не проект "Глюкоза". На данный момент я выступаю и продолжаю свою деятельность под наименованием "Инстасамка", - написала Зотеева на странице в своей официальной группе "ВКонтакте", отвечая на вопрос, что за коллаборация у неё с Фадеевым. Певица добавила, что если будут в дальнейшем какие-то изменения касательно её псевдонима, то она сообщит об этом в своих социальных сетях.
https://ria.ru/20231204/artist-1913578962.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848443980_0:45:1080:855_1920x0_80_0_0_3b999372417639b8e4979ebdf5f6bcb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим фадеев, глюкоза (наталья ионова), инстасамка (дарья зотеева)
Шоубиз, Максим Фадеев, Глюкоза (Наталья Ионова), Инстасамка (Дарья Зотеева)
Instasamka рассказала о коллаборации с Фадеевым
Instasamka: коллаборация с Фадеевым не касается проекта "Глюк'oZa"
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Российская певица и блогер Instasamka (Дарья Зотеева) сообщила
, что её сотрудничество с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым не касается проекта "Глюк'oZa".
Ранее Фадеев сообщил о том, что планирует возобновить проект "Глюк'oZa", но без его бывшей солистки Натальи Ионовой.
"Я могу сказать точно, что это не проект "Глюкоза". На данный момент я выступаю и продолжаю свою деятельность под наименованием "Инстасамка", - написала Зотеева на странице в своей официальной группе "ВКонтакте", отвечая на вопрос, что за коллаборация у неё с Фадеевым.
Певица добавила, что если будут в дальнейшем какие-то изменения касательно её псевдонима, то она сообщит об этом в своих социальных сетях.
Instasamka и Macan стали артистами года в VK Музыке