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Instasamka рассказала о коллаборации с Фадеевым - РИА Новости, 14.01.2024
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Шоубиз
 
10:55 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/instasamka-1921255613.html
Instasamka рассказала о коллаборации с Фадеевым
Instasamka рассказала о коллаборации с Фадеевым - РИА Новости, 14.01.2024
Instasamka рассказала о коллаборации с Фадеевым
Российская певица и блогер Instasamka (Дарья Зотеева) сообщила, что её сотрудничество с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым не касается проекта "Глюк'oZa". РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T10:55
2024-01-14T10:55
шоубиз
максим фадеев
глюкоза (наталья ионова)
инстасамка (дарья зотеева)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская певица и блогер Instasamka (Дарья Зотеева) сообщила, что её сотрудничество с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым не касается проекта "Глюк'oZa". Ранее Фадеев сообщил о том, что планирует возобновить проект "Глюк'oZa", но без его бывшей солистки Натальи Ионовой. "Я могу сказать точно, что это не проект "Глюкоза". На данный момент я выступаю и продолжаю свою деятельность под наименованием "Инстасамка", - написала Зотеева на странице в своей официальной группе "ВКонтакте", отвечая на вопрос, что за коллаборация у неё с Фадеевым. Певица добавила, что если будут в дальнейшем какие-то изменения касательно её псевдонима, то она сообщит об этом в своих социальных сетях.
https://ria.ru/20231204/artist-1913578962.html
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максим фадеев, глюкоза (наталья ионова), инстасамка (дарья зотеева)
Шоубиз, Максим Фадеев, Глюкоза (Наталья Ионова), Инстасамка (Дарья Зотеева)
Instasamka рассказала о коллаборации с Фадеевым

Instasamka: коллаборация с Фадеевым не касается проекта "Глюк'oZa"

© @instasamkaПевица INSTASAMKA
Певица INSTASAMKA
© @instasamka
Певица INSTASAMKA. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская певица и блогер Instasamka (Дарья Зотеева) сообщила, что её сотрудничество с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым не касается проекта "Глюк'oZa".
Ранее Фадеев сообщил о том, что планирует возобновить проект "Глюк'oZa", но без его бывшей солистки Натальи Ионовой.
"Я могу сказать точно, что это не проект "Глюкоза". На данный момент я выступаю и продолжаю свою деятельность под наименованием "Инстасамка", - написала Зотеева на странице в своей официальной группе "ВКонтакте", отвечая на вопрос, что за коллаборация у неё с Фадеевым.
Певица добавила, что если будут в дальнейшем какие-то изменения касательно её псевдонима, то она сообщит об этом в своих социальных сетях.
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