https://ria.ru/20240114/instasamka-1921255613.html

Instasamka рассказала о коллаборации с Фадеевым

Instasamka рассказала о коллаборации с Фадеевым - РИА Новости, 14.01.2024

Instasamka рассказала о коллаборации с Фадеевым

Российская певица и блогер Instasamka (Дарья Зотеева) сообщила, что её сотрудничество с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым не касается проекта "Глюк'oZa". РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T10:55

2024-01-14T10:55

2024-01-14T10:55

шоубиз

максим фадеев

глюкоза (наталья ионова)

инстасамка (дарья зотеева)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская певица и блогер Instasamka (Дарья Зотеева) сообщила, что её сотрудничество с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым не касается проекта "Глюк'oZa". Ранее Фадеев сообщил о том, что планирует возобновить проект "Глюк'oZa", но без его бывшей солистки Натальи Ионовой. "Я могу сказать точно, что это не проект "Глюкоза". На данный момент я выступаю и продолжаю свою деятельность под наименованием "Инстасамка", - написала Зотеева на странице в своей официальной группе "ВКонтакте", отвечая на вопрос, что за коллаборация у неё с Фадеевым. Певица добавила, что если будут в дальнейшем какие-то изменения касательно её псевдонима, то она сообщит об этом в своих социальных сетях.

https://ria.ru/20231204/artist-1913578962.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

максим фадеев, глюкоза (наталья ионова), инстасамка (дарья зотеева)