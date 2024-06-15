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Директор певицы Instasamka прокомментировал иск к Ярушину - РИА Новости, 15.06.2024
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Шоубиз
 
01:58 15.06.2024 (обновлено: 02:10 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/instasamka-1953055819.html
Директор певицы Instasamka прокомментировал иск к Ярушину
Директор певицы Instasamka прокомментировал иск к Ярушину - РИА Новости, 15.06.2024
Директор певицы Instasamka прокомментировал иск к Ярушину
Директор певицы Instasamka (Дарьи Зотеевой) Максим Столяров заявил РИА Новости, что из-за того, что представители актера Стаса Ярушина не ответили на претензию... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T01:58
2024-06-15T02:10
шоубиз
инстасамка (дарья зотеева)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Директор певицы Instasamka (Дарьи Зотеевой) Максим Столяров заявил РИА Новости, что из-за того, что представители актера Стаса Ярушина не ответили на претензию за использование трека "За деньги - да", на них пришлось подавать иск в суд. Ранее Стас Ярушин в своем шоу MuzLoft использовал трек Instasamka "За деньги - да" без разрешения певицы и раскритиковал ее вокальные данные. "Мы не знакомы со Стасом и его представителями… Мы просто написали претензию Стасу, она осталась без ответа, нам ее вернули обратно, пришлось подавать иск в суд. У нас никто не просил разрешения на использование трека в этом шоу, если бы попросили изначально лицензию, до съемок шоу, то я думаю, мы бы ее дали без проблем", - сказал собеседник агентства. Он также уточнил, что теперь по решению суда певица должна получить от Ярушина 2 миллиона рублей за незаконное использование трека и компенсацию за все судебные издержки. "Деньги на данный момент мы пока что не получили", - добавил он.
https://ria.ru/20240324/krokus-1935473322.html
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инстасамка (дарья зотеева)
Шоубиз, Инстасамка (Дарья Зотеева)
Директор певицы Instasamka прокомментировал иск к Ярушину

Директор певицы Instasamka Столяров: иск на актера Ярушина был вынужденным

© @instasamkaПевица INSTASAMKA
Певица INSTASAMKA
© @instasamka
Певица INSTASAMKA. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Директор певицы Instasamka (Дарьи Зотеевой) Максим Столяров заявил РИА Новости, что из-за того, что представители актера Стаса Ярушина не ответили на претензию за использование трека "За деньги - да", на них пришлось подавать иск в суд.
Ранее Стас Ярушин в своем шоу MuzLoft использовал трек Instasamka "За деньги - да" без разрешения певицы и раскритиковал ее вокальные данные.
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"Мы не знакомы со Стасом и его представителями… Мы просто написали претензию Стасу, она осталась без ответа, нам ее вернули обратно, пришлось подавать иск в суд. У нас никто не просил разрешения на использование трека в этом шоу, если бы попросили изначально лицензию, до съемок шоу, то я думаю, мы бы ее дали без проблем", - сказал собеседник агентства.
Он также уточнил, что теперь по решению суда певица должна получить от Ярушина 2 миллиона рублей за незаконное использование трека и компенсацию за все судебные издержки.
"Деньги на данный момент мы пока что не получили", - добавил он.
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ШоубизИнстасамка (Дарья Зотеева)
 
 
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