https://ria.ru/20240615/instasamka-1953055819.html

Директор певицы Instasamka прокомментировал иск к Ярушину

Директор певицы Instasamka прокомментировал иск к Ярушину - РИА Новости, 15.06.2024

Директор певицы Instasamka прокомментировал иск к Ярушину

Директор певицы Instasamka (Дарьи Зотеевой) Максим Столяров заявил РИА Новости, что из-за того, что представители актера Стаса Ярушина не ответили на претензию... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T01:58

2024-06-15T01:58

2024-06-15T02:10

шоубиз

инстасамка (дарья зотеева)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Директор певицы Instasamka (Дарьи Зотеевой) Максим Столяров заявил РИА Новости, что из-за того, что представители актера Стаса Ярушина не ответили на претензию за использование трека "За деньги - да", на них пришлось подавать иск в суд. Ранее Стас Ярушин в своем шоу MuzLoft использовал трек Instasamka "За деньги - да" без разрешения певицы и раскритиковал ее вокальные данные. "Мы не знакомы со Стасом и его представителями… Мы просто написали претензию Стасу, она осталась без ответа, нам ее вернули обратно, пришлось подавать иск в суд. У нас никто не просил разрешения на использование трека в этом шоу, если бы попросили изначально лицензию, до съемок шоу, то я думаю, мы бы ее дали без проблем", - сказал собеседник агентства. Он также уточнил, что теперь по решению суда певица должна получить от Ярушина 2 миллиона рублей за незаконное использование трека и компенсацию за все судебные издержки. "Деньги на данный момент мы пока что не получили", - добавил он.

https://ria.ru/20240324/krokus-1935473322.html

https://ria.ru/20240527/razvod-1948793774.html

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инстасамка (дарья зотеева)