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Суд взыскал с "Ёбидоёби" 300 тысяч рублей за песню Instasamka - РИА Новости, 29.04.2025
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15:04 29.04.2025 (обновлено: 17:21 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/instasamka-2014075405.html
Суд взыскал с "Ёбидоёби" 300 тысяч рублей за песню Instasamka
Суд взыскал с "Ёбидоёби" 300 тысяч рублей за песню Instasamka - РИА Новости, 29.04.2025
Суд взыскал с "Ёбидоёби" 300 тысяч рублей за песню Instasamka
Арбитражный суд Москвы по иску Максима Столярова, директора певицы Instasamka (Дарьи Зотеевой), требовавшего взыскать с сети суши "Ёбидоёби" (юрлицо – ООО "Суши РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:04:00+03:00
2025-04-29T17:21:00+03:00
россия
москва
санкт-петербург
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
инстасамка (дарья зотеева)
происшествия
красноярский край
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Максима Столярова, директора певицы Instasamka (Дарьи Зотеевой), требовавшего взыскать с сети суши "Ёбидоёби" (юрлицо – ООО "Суши с приставкой суши") 3 миллиона рублей за нарушение его исключительных прав на трек "За деньги да", взыскал с ответчика 300 тысяч рублей компенсации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Столярову принадлежат авторские права на произведение и по договору с Зотеевой – права на исполнение. Истец считает, что его права были нарушены размещением в запрещенной в России социальной сети Instagram* двух роликов, на которых актриса, загримированная под Instasamka, принимает от курьера заказы на доставку суши. За кадром звучит фонограмма трека "За деньги да".Третий случай нарушения представляет собой организованный ответчиком флешмоб, участники которого исполнили, в частности, музыкальный номер со словами "За роллы да". Записи с флешмоба сеть опубликовала на своем сайте.Как заявил истец, незаконная переработка текста и музыки, а также незаконное использование фонограммы осуществлены в коммерческих целях, для привлечения внимания к продукции. В доказательство юрист сослался на переписку сторон, в которой сеть "Ёбидоёби" еще до появления спорных роликов неоднократно предлагала Столярову "создать рекламную акцию для продвижения товаров".Представитель ответчика не стал отрицать переговоров. По его словам, "логика здесь простая: одно дело задействовать неповторимый оригинал… но амбиции денежные слишком велики оказались, поэтому доверитель пошел по пути использования, что называется, жалкой пародии". Ответчик напомнил, что закон разрешает использование произведения без согласия правообладателя при создании нового произведения в жанре литературной, музыкальной или иной пародии, что имело место в данном случае.Кроме того, ответчик со ссылкой на позицию ФАС заявил, что размещение роликов на своих официальных аккаунтах не является рекламой: такое размещение не может никого привлечь, ролики видят только те, кто уже подписан на эти аккаунты. Это была имиджевая акция, цель которой - посмеяться, сказал юрист.Представители "Ёбидоёби" заявили РИА Новости, что не согласны с вынесенным решением и намерены обжаловать его в установленном законом порядке. "Компания подчеркивает, что по-прежнему считает пародию на трек певицы творческим высказыванием, не нарушающим авторские права, и будет отстаивать свою позицию до конца", - сообщили в пресс-службе сети.В 2023 году концерты Зотеевой были отменены в ряде городов России по просьбам местных жителей. В мае 2022 года Кировский районный суд Петербурга запретил клип Зотеевой, признав его пропагандирующим экстремистское движение АУЕ*, он был удален со всех площадок в сети еще до решения суда.Сеть суши "Ёбидоёби" тоже вызывала массовые жалобы россиян из-за своего названия. Арбитражный суд Красноярского края в 2023 году обязал ее сменить название юрлица как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Сеть изменила наименование юридического лица с ООО "Ёбидоёби" на ООО "Суши с приставкой суши", но заявила, что продолжит использовать свой скандально известный бренд на вывесках и в рекламе.* Запрещены в России
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россия, москва, санкт-петербург, федеральная антимонопольная служба (фас россии), инстасамка (дарья зотеева), происшествия, красноярский край
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Инстасамка (Дарья Зотеева), Происшествия, Красноярский край
Суд взыскал с "Ёбидоёби" 300 тысяч рублей за песню Instasamka

Суд взыскал с сети суши "Ёбидоёби" 300 тысяч рублей за песню певицы Instasamka

© @instasamkaПевица INSTASAMKA
Певица INSTASAMKA - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© @instasamka
Певица INSTASAMKA. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Максима Столярова, директора певицы Instasamka (Дарьи Зотеевой), требовавшего взыскать с сети суши "Ёбидоёби" (юрлицо – ООО "Суши с приставкой суши") 3 миллиона рублей за нарушение его исключительных прав на трек "За деньги да", взыскал с ответчика 300 тысяч рублей компенсации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Столярову принадлежат авторские права на произведение и по договору с Зотеевой – права на исполнение. Истец считает, что его права были нарушены размещением в запрещенной в России социальной сети Instagram* двух роликов, на которых актриса, загримированная под Instasamka, принимает от курьера заказы на доставку суши. За кадром звучит фонограмма трека "За деньги да".
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Третий случай нарушения представляет собой организованный ответчиком флешмоб, участники которого исполнили, в частности, музыкальный номер со словами "За роллы да". Записи с флешмоба сеть опубликовала на своем сайте.
Как заявил истец, незаконная переработка текста и музыки, а также незаконное использование фонограммы осуществлены в коммерческих целях, для привлечения внимания к продукции. В доказательство юрист сослался на переписку сторон, в которой сеть "Ёбидоёби" еще до появления спорных роликов неоднократно предлагала Столярову "создать рекламную акцию для продвижения товаров".
Представитель ответчика не стал отрицать переговоров. По его словам, "логика здесь простая: одно дело задействовать неповторимый оригинал… но амбиции денежные слишком велики оказались, поэтому доверитель пошел по пути использования, что называется, жалкой пародии". Ответчик напомнил, что закон разрешает использование произведения без согласия правообладателя при создании нового произведения в жанре литературной, музыкальной или иной пародии, что имело место в данном случае.
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Кроме того, ответчик со ссылкой на позицию ФАС заявил, что размещение роликов на своих официальных аккаунтах не является рекламой: такое размещение не может никого привлечь, ролики видят только те, кто уже подписан на эти аккаунты. Это была имиджевая акция, цель которой - посмеяться, сказал юрист.
Представители "Ёбидоёби" заявили РИА Новости, что не согласны с вынесенным решением и намерены обжаловать его в установленном законом порядке. "Компания подчеркивает, что по-прежнему считает пародию на трек певицы творческим высказыванием, не нарушающим авторские права, и будет отстаивать свою позицию до конца", - сообщили в пресс-службе сети.
В 2023 году концерты Зотеевой были отменены в ряде городов России по просьбам местных жителей. В мае 2022 года Кировский районный суд Петербурга запретил клип Зотеевой, признав его пропагандирующим экстремистское движение АУЕ*, он был удален со всех площадок в сети еще до решения суда.
Сеть суши "Ёбидоёби" тоже вызывала массовые жалобы россиян из-за своего названия. Арбитражный суд Красноярского края в 2023 году обязал ее сменить название юрлица как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Сеть изменила наименование юридического лица с ООО "Ёбидоёби" на ООО "Суши с приставкой суши", но заявила, что продолжит использовать свой скандально известный бренд на вывесках и в рекламе.
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