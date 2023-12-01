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Харламов и Воля "жестко" пошутили над Инстасамкой в эфире шоу
Харламов и Воля "жестко" пошутили над Инстасамкой в эфире шоу - РИА Новости, 01.12.2023
Харламов и Воля "жестко" пошутили над Инстасамкой в эфире шоу
Блогер и певица Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) в новом выпуске Comedy Club пожаловалась на жесткий "троллинг" ведущих Гарика Харламова и Павла Воли,... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:53
2023-12-01T15:53
2023-12-01T15:53
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Блогер и певица Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) в новом выпуске Comedy Club пожаловалась на жесткий "троллинг" ведущих Гарика Харламова и Павла Воли, фрагмент передачи появился в аккаунте программы в ВКонтакте. "Могли так сильно не "троллить"! Мне муж сказал, что меня здесь хвалить все будут", — возмутилась знаменитость.Супруг Зотеевой сидел рядом с женой, но промолчал. "Сама выбрала балабола!" — отшутился Павел Воля.Гостями шоу также стали телеведущий Дмитрий Дибров, певица Камила Измайлова и рэпер Xcho.Выпуск с Инстасамкой выйдет на ТНТ в эту пятницу в 21:00.
https://ria.ru/20231124/kharlamov-1911554661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инстасамка (дарья зотеева), гарик харламов (игорь), павел воля, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Инстасамка (Дарья Зотеева), Гарик Харламов (Игорь), Павел Воля, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Харламов и Воля "жестко" пошутили над Инстасамкой в эфире шоу
Инстасамка в новом выпуске Comedy Club пожаловалась на Харламова и Волю
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Блогер и певица Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) в новом выпуске Comedy Club пожаловалась на жесткий "троллинг" ведущих Гарика Харламова и Павла Воли, фрагмент передачи появился в аккаунте программы в ВКонтакте.
«
"Могли так сильно не "троллить"! Мне муж сказал, что меня здесь хвалить все будут", — возмутилась знаменитость.
Супруг Зотеевой сидел рядом с женой, но промолчал. "Сама выбрала балабола!" — отшутился Павел Воля.
Гостями шоу также стали телеведущий Дмитрий Дибров, певица Камила Измайлова и рэпер Xcho.
Выпуск с Инстасамкой выйдет на ТНТ в эту пятницу в 21:00.
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