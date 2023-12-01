https://ria.ru/20231201/instasamka-1913207032.html

Харламов и Воля "жестко" пошутили над Инстасамкой в эфире шоу

Харламов и Воля "жестко" пошутили над Инстасамкой в эфире шоу - РИА Новости, 01.12.2023

Харламов и Воля "жестко" пошутили над Инстасамкой в эфире шоу

Блогер и певица Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) в новом выпуске Comedy Club пожаловалась на жесткий "троллинг" ведущих Гарика Харламова и Павла Воли,... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:53

2023-12-01T15:53

2023-12-01T15:53

шоубиз

инстасамка (дарья зотеева)

гарик харламов (игорь)

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Блогер и певица Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) в новом выпуске Comedy Club пожаловалась на жесткий "троллинг" ведущих Гарика Харламова и Павла Воли, фрагмент передачи появился в аккаунте программы в ВКонтакте. "Могли так сильно не "троллить"! Мне муж сказал, что меня здесь хвалить все будут", — возмутилась знаменитость.Супруг Зотеевой сидел рядом с женой, но промолчал. "Сама выбрала балабола!" — отшутился Павел Воля.Гостями шоу также стали телеведущий Дмитрий Дибров, певица Камила Измайлова и рэпер Xcho.Выпуск с Инстасамкой выйдет на ТНТ в эту пятницу в 21:00.

https://ria.ru/20231124/kharlamov-1911554661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

инстасамка (дарья зотеева), гарик харламов (игорь), павел воля, знаменитости, новости шоу-бизнеса