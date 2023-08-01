Хайдаров подал заявление в полицию из-за угроз
Пластический хирург Хайдаров обратился в полицию из-за угроз убийством ему и его семье
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пластический хирург Тимур Хайдаров обратился в полицию из-за угроз убийством ему и его семье. Звездный доктор просит помощи у стражей порядка, опасаясь за свою жизнь и жизнь своей жены.
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"Сегодня мною подано несколько заявлений в правоохранительные органы касаемо правонарушений в мой адрес, таких как вторжение в личную жизнь, раскрытие банковской тайны, вымогательство и самое страшное и неприятное — угрозы вреда жизни и здоровью мне и моей семье и угрозы убийством", — рассказал Хайдаров.
Видео с сообщением выложила в соцсетях супруга врача Светлана Сильваши.
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"Наша история наглядный пример того, как важно прорабатывать и отстаивать свои границы. К сожалению, а может быть и к счастью, наша семья проходит через это… Самое важное — сохраняйте свое достоинство и будьте людьми. И пусть рассудит суд. Все материалы дела и переписки заверены, свидетели опрошены. Дальше так продолжаться не может", — подытожила Сильваши.
Ранее певица Слава заявила, что Хайдаров сделал ей неудачную операцию на груди, и показала рубцы на теле. Ее поддержала Любовь Успенская, рассказав, что переделала операцию по коррекции ягодиц, которую сделал ей звездный хирург.
После этого на доктора обрушились аналогичные обвинения от возмущенных пациенток. На защиту Хайдарова встали Филипп Коркоров, Дава, Яна Рудковская, Гоар Аветисян, Инстасамка (Дарья Зотеева) и другие звезды.
Адвокат певиц Славы и Любови Успенской Елена Сенина уличила Хайдарова в отсутствии лицензии несколько лет назад. Однако адвокат хирурга Александр Добровинский обнародовал документы, подтверждающие необходимые разрешения звездного врача.