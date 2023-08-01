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Хайдаров подал заявление в полицию из-за угроз - РИА Новости, 01.08.2023
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Шоубиз
 
17:47 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/khaydarov-1887653877.html
Хайдаров подал заявление в полицию из-за угроз
Хайдаров подал заявление в полицию из-за угроз - РИА Новости, 01.08.2023
Хайдаров подал заявление в полицию из-за угроз
Пластический хирург Тимур Хайдаров обратился в полицию из-за угроз убийством ему и его семье. Звездный доктор просит помощи у стражей порядка, опасаясь за свою... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:47
2023-08-01T17:47
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пластический хирург Тимур Хайдаров обратился в полицию из-за угроз убийством ему и его семье. Звездный доктор просит помощи у стражей порядка, опасаясь за свою жизнь и жизнь своей жены. "Сегодня мною подано несколько заявлений в правоохранительные органы касаемо правонарушений в мой адрес, таких как вторжение в личную жизнь, раскрытие банковской тайны, вымогательство и самое страшное и неприятное — угрозы вреда жизни и здоровью мне и моей семье и угрозы убийством", — рассказал Хайдаров. Видео с сообщением выложила в соцсетях супруга врача Светлана Сильваши."Наша история наглядный пример того, как важно прорабатывать и отстаивать свои границы. К сожалению, а может быть и к счастью, наша семья проходит через это… Самое важное — сохраняйте свое достоинство и будьте людьми. И пусть рассудит суд. Все материалы дела и переписки заверены, свидетели опрошены. Дальше так продолжаться не может", — подытожила Сильваши.Ранее певица Слава заявила, что Хайдаров сделал ей неудачную операцию на груди, и показала рубцы на теле. Ее поддержала Любовь Успенская, рассказав, что переделала операцию по коррекции ягодиц, которую сделал ей звездный хирург. После этого на доктора обрушились аналогичные обвинения от возмущенных пациенток. На защиту Хайдарова встали Филипп Коркоров, Дава, Яна Рудковская, Гоар Аветисян, Инстасамка (Дарья Зотеева) и другие звезды.Адвокат певиц Славы и Любови Успенской Елена Сенина уличила Хайдарова в отсутствии лицензии несколько лет назад. Однако адвокат хирурга Александр Добровинский обнародовал документы, подтверждающие необходимые разрешения звездного врача.
https://ria.ru/20230726/uspenskaya-1886375921.html
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любовь успенская, яна рудковская, инстасамка (дарья зотеева), новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, знаменитости, знаменитость, пластическая хирургия
Шоубиз, Любовь Успенская, Яна Рудковская, Инстасамка (Дарья Зотеева), Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Знаменитости, знаменитость, пластическая хирургия
Хайдаров подал заявление в полицию из-за угроз

Пластический хирург Хайдаров обратился в полицию из-за угроз убийством ему и его семье

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПластический хирург Тимур Хайдаров
Пластический хирург Тимур Хайдаров - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пластический хирург Тимур Хайдаров обратился в полицию из-за угроз убийством ему и его семье. Звездный доктор просит помощи у стражей порядка, опасаясь за свою жизнь и жизнь своей жены.
«
"Сегодня мною подано несколько заявлений в правоохранительные органы касаемо правонарушений в мой адрес, таких как вторжение в личную жизнь, раскрытие банковской тайны, вымогательство и самое страшное и неприятное — угрозы вреда жизни и здоровью мне и моей семье и угрозы убийством", — рассказал Хайдаров.
Видео с сообщением выложила в соцсетях супруга врача Светлана Сильваши.
«
"Наша история наглядный пример того, как важно прорабатывать и отстаивать свои границы. К сожалению, а может быть и к счастью, наша семья проходит через это… Самое важное — сохраняйте свое достоинство и будьте людьми. И пусть рассудит суд. Все материалы дела и переписки заверены, свидетели опрошены. Дальше так продолжаться не может", — подытожила Сильваши.
Ранее певица Слава заявила, что Хайдаров сделал ей неудачную операцию на груди, и показала рубцы на теле. Ее поддержала Любовь Успенская, рассказав, что переделала операцию по коррекции ягодиц, которую сделал ей звездный хирург.
После этого на доктора обрушились аналогичные обвинения от возмущенных пациенток. На защиту Хайдарова встали Филипп Коркоров, Дава, Яна Рудковская, Гоар Аветисян, Инстасамка (Дарья Зотеева) и другие звезды.
Адвокат певиц Славы и Любови Успенской Елена Сенина уличила Хайдарова в отсутствии лицензии несколько лет назад. Однако адвокат хирурга Александр Добровинский обнародовал документы, подтверждающие необходимые разрешения звездного врача.
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ШоубизЛюбовь УспенскаяЯна РудковскаяИнстасамка (Дарья Зотеева)Новости шоу-бизнесаШоу-бизнесЗнаменитостизнаменитостьпластическая хирургия
 
 
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