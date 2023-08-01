https://ria.ru/20230801/khaydarov-1887653877.html

Хайдаров подал заявление в полицию из-за угроз

Хайдаров подал заявление в полицию из-за угроз - РИА Новости, 01.08.2023

Хайдаров подал заявление в полицию из-за угроз

Пластический хирург Тимур Хайдаров обратился в полицию из-за угроз убийством ему и его семье. Звездный доктор просит помощи у стражей порядка, опасаясь за свою... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T17:47

2023-08-01T17:47

2023-08-01T17:47

шоубиз

любовь успенская

яна рудковская

инстасамка (дарья зотеева)

новости шоу-бизнеса

шоу-бизнес

знаменитости

знаменитость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887655594_0:0:2863:1610_1920x0_80_0_0_aeb9b014813b7ffb710447bafead0e46.jpg

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пластический хирург Тимур Хайдаров обратился в полицию из-за угроз убийством ему и его семье. Звездный доктор просит помощи у стражей порядка, опасаясь за свою жизнь и жизнь своей жены. "Сегодня мною подано несколько заявлений в правоохранительные органы касаемо правонарушений в мой адрес, таких как вторжение в личную жизнь, раскрытие банковской тайны, вымогательство и самое страшное и неприятное — угрозы вреда жизни и здоровью мне и моей семье и угрозы убийством", — рассказал Хайдаров. Видео с сообщением выложила в соцсетях супруга врача Светлана Сильваши."Наша история наглядный пример того, как важно прорабатывать и отстаивать свои границы. К сожалению, а может быть и к счастью, наша семья проходит через это… Самое важное — сохраняйте свое достоинство и будьте людьми. И пусть рассудит суд. Все материалы дела и переписки заверены, свидетели опрошены. Дальше так продолжаться не может", — подытожила Сильваши.Ранее певица Слава заявила, что Хайдаров сделал ей неудачную операцию на груди, и показала рубцы на теле. Ее поддержала Любовь Успенская, рассказав, что переделала операцию по коррекции ягодиц, которую сделал ей звездный хирург. После этого на доктора обрушились аналогичные обвинения от возмущенных пациенток. На защиту Хайдарова встали Филипп Коркоров, Дава, Яна Рудковская, Гоар Аветисян, Инстасамка (Дарья Зотеева) и другие звезды.Адвокат певиц Славы и Любови Успенской Елена Сенина уличила Хайдарова в отсутствии лицензии несколько лет назад. Однако адвокат хирурга Александр Добровинский обнародовал документы, подтверждающие необходимые разрешения звездного врача.

https://ria.ru/20230726/uspenskaya-1886375921.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

любовь успенская, яна рудковская, инстасамка (дарья зотеева), новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, знаменитости, знаменитость, пластическая хирургия