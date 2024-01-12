https://ria.ru/20240112/slavic-1920784666.html
От Инстасамки до Кардашьян: как модный мир покорил славянский стиль
От Инстасамки до Кардашьян: как модный мир покорил славянский стиль - РИА Новости, 12.01.2024
От Инстасамки до Кардашьян: как модный мир покорил славянский стиль
В тренде у знаменитостей — эстетика Slavic Bimbo, иначе Russian core. Тиктокеры и звезды шоубизнеса носят шапки в стиле Нади из "Иронии судьбы" и объемные... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T08:00
2024-01-12T08:00
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В тренде у знаменитостей — эстетика Slavic Bimbo, иначе Russian core. Тиктокеры и звезды шоубизнеса носят шапки в стиле Нади из "Иронии судьбы" и объемные меховые шубы. Кто из известных модниц выбирает славянский шик — в материале РИА Новости.Бьянка Цензори — Slavic Bimbo по-дубайскиВ начале декабря новая жена рэпера и модельера Канье Уэста 28-летняя Бьянка Цензори появилась на вечеринке по случаю открытия магазина дизайнера Амины Муадди в шапке-ушанке. Мероприятие прошло в Дубае.Супруга скандального музыканта не испугалась дубайской жары, поддержав тренд на Slavic Bimbo — собирательный образ богатых и роскошных женщин из стран бывшего СССР.Бьянка дополнила образ облегающем платьем-мини, но откровенный наряд ушел на второй план на фоне массивного головного убора в русском стиле.Ким Кардашьян — повторяй, но проверяйАмериканская теледива и предпринимательница Ким Кардашьян отправилась на новогодние каникулы в горы. Согреться в сильный мороз экс-супруга Канье Уэста решила с помощью длинной шубы серого цвета и шапки-ушанки, о чем сообщила на странице в Instagram*.Публикация Кардашьян за несколько часов набрала более миллиона лайков и несколько тысяч комментариев, в том числе и от россиян.Пользователи из России сразу заметили, что знаменитость вдохновилась стилем Slavic Bimbo, и похвалили ее за это. Многие даже стали приглашать Ким в Москву. Правда, звезда реалити "Семейство Кардашьян" на предложение пока не ответила.Некоторые поклонники 43-летней знаменитости сравнили ее с Цензори. Одни раскритиковали Кардашьян за то, что она якобы копирует жену Уэста, другие, наоборот, выступили в защиту теледивы — заявили, что это Бьянка подражает Ким."Крис Дженнер" — яблоко от яблониНе отстала от популярного тренда и мать сестер Кардашьян — продюсер и предпринимательница Крис Дженнер. Точнее, не она сама, а ее двойник.Осенью прошлого года на странице блогера, которая очень похожа на Дженнер, появилось веселое видео. На нем женщина в шубе красного оттенка, оранжевой водолазке и меховой шапке танцует под хит Кати Лель "Мой мармеладный".Кстати, считается, что именно после того, как в 2023-м эта песня 2004 года завирусилась в западном TikTok, возродился тренд на Slavic Bimbo. Зарубежные блогеры и пользователи неожиданно начали записывать ролики, напевая "джага-джага" и танцуя в меховых шапках и шубах.INSTASAMKA — хайп по-русскиОдна из самых эпатажных исполнительниц в отечественном шоу-бизнесе — певица и блогер Инстасамка (она же Дарья Зотеева) — всегда за то, чтобы как следует хайпануть.Этой зимой она поддержала тренд на все нарочито русское — пришла на премию сервиса "Яндекс Музыка" в меховой шапке, из-за чего сразу приковала к себе взгляды. И заодно забрала сразу две награды.На этом Зотеева не остановилась: продолжила размещать в Instagram фото, стилизованные под Slavic Bimbo. В начале января блогер сделала несколько эффектных кадров в шапке и шубе на фоне заснеженного леса.Светлана Ходченкова — "надену все лучшее сразу"Среди поклонников Russian core — Светлана Ходченкова. На странице в Instagram актриса поделилась снимком в духе то ли советской модницы, то ли "жен русской мафии". Публикацию знаменитость сделала в новогодние праздники.Ходченкова надела лаконичное платье, расшитое красными пайетками, массивные аксессуары, а на голову — огромную ушанку. В общем, примерила все самое роскошное сразу, что и подразумевает стиль Slavic Bimbo.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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новости шоу-бизнеса, ссср, катя лель, канье уэст, инстасамка (дарья зотеева), tiktok, яндекс.музыка, знаменитости, стиль жизни, кимберли кардашян
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, СССР, Катя Лель, Канье Уэст, Инстасамка (Дарья Зотеева), TikTok, Яндекс.Музыка, Знаменитости, Стиль жизни, Кимберли Кардашян
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В тренде у знаменитостей — эстетика Slavic Bimbo, иначе Russian core. Тиктокеры и звезды шоубизнеса носят шапки в стиле Нади из "Иронии судьбы" и объемные меховые шубы. Кто из известных модниц выбирает славянский шик — в материале РИА Новости.
Бьянка Цензори — Slavic Bimbo по-дубайски
В начале декабря новая жена рэпера и модельера Канье Уэста 28-летняя Бьянка Цензори появилась на вечеринке по случаю открытия магазина дизайнера Амины Муадди в шапке-ушанке. Мероприятие прошло в Дубае.
Супруга скандального музыканта не испугалась дубайской жары, поддержав тренд на Slavic Bimbo — собирательный образ богатых и роскошных женщин из стран бывшего СССР.
Бьянка дополнила образ облегающем платьем-мини, но откровенный наряд ушел на второй план на фоне массивного головного убора в русском стиле.
Ким Кардашьян — повторяй, но проверяй
Американская теледива и предпринимательница Ким Кардашьян отправилась на новогодние каникулы в горы. Согреться в сильный мороз экс-супруга Канье Уэста решила с помощью длинной шубы серого цвета и шапки-ушанки, о чем сообщила на странице в Instagram*.
Публикация Кардашьян за несколько часов набрала более миллиона лайков и несколько тысяч комментариев, в том числе и от россиян.
Пользователи из России сразу заметили, что знаменитость вдохновилась стилем Slavic Bimbo, и похвалили ее за это. Многие даже стали приглашать Ким в Москву. Правда, звезда реалити "Семейство Кардашьян" на предложение пока не ответила.
Некоторые поклонники 43-летней знаменитости сравнили ее с Цензори. Одни раскритиковали Кардашьян за то, что она якобы копирует жену Уэста, другие, наоборот, выступили в защиту теледивы — заявили, что это Бьянка подражает Ким.
"Крис Дженнер" — яблоко от яблони
Не отстала от популярного тренда и мать сестер Кардашьян — продюсер и предпринимательница Крис Дженнер. Точнее, не она сама, а ее двойник.
Осенью прошлого года на странице блогера, которая очень похожа на Дженнер, появилось веселое видео. На нем женщина в шубе красного оттенка, оранжевой водолазке и меховой шапке танцует под хит Кати Лель "Мой мармеладный".
Кстати, считается, что именно после того, как в 2023-м эта песня 2004 года завирусилась в западном TikTok, возродился тренд на Slavic Bimbo. Зарубежные блогеры и пользователи неожиданно начали записывать ролики, напевая "джага-джага" и танцуя в меховых шапках и шубах.
INSTASAMKA — хайп по-русски
Одна из самых эпатажных исполнительниц в отечественном шоу-бизнесе — певица и блогер Инстасамка (она же Дарья Зотеева) — всегда за то, чтобы как следует хайпануть.
Этой зимой она поддержала тренд на все нарочито русское — пришла на премию сервиса "Яндекс Музыка" в меховой шапке, из-за чего сразу приковала к себе взгляды. И заодно забрала сразу две награды.
На этом Зотеева не остановилась: продолжила размещать в Instagram фото, стилизованные под Slavic Bimbo.
В начале января блогер сделала несколько эффектных кадров в шапке и шубе на фоне заснеженного леса.
Светлана Ходченкова — "надену все лучшее сразу"
Среди поклонников Russian core — Светлана Ходченкова. На странице в Instagram актриса поделилась снимком в духе то ли советской модницы, то ли "жен русской мафии".
Публикацию знаменитость сделала в новогодние праздники.
Ходченкова надела лаконичное платье, расшитое красными пайетками, массивные аксессуары, а на голову — огромную ушанку. В общем, примерила все самое роскошное сразу, что и подразумевает стиль Slavic Bimbo.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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