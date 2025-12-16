Рейтинг@Mail.ru
В башкирском театре прокомментировали вставку песни Инстасамки в оперу - РИА Новости, 16.12.2025
Культура
 
12:59 16.12.2025
В башкирском театре прокомментировали вставку песни Инстасамки в оперу
В башкирском театре прокомментировали вставку песни Инстасамки в оперу - РИА Новости, 16.12.2025
В башкирском театре прокомментировали вставку песни Инстасамки в оперу
Короткая музыкальная вставка песни в исполнении Дарьи Зотеевой (Инстасамка) "За деньги - да" в арию главной героини оперы "Севильский цирюльник" не испортила... РИА Новости, 16.12.2025
культура
уфа
инстасамка (дарья зотеева)
республика башкортостан
уфа
республика башкортостан
уфа, инстасамка (дарья зотеева), республика башкортостан
Культура, Уфа, Инстасамка (Дарья Зотеева), Республика Башкортостан
В башкирском театре прокомментировали вставку песни Инстасамки в оперу

В башкирском театре считают вставку песни Инстасамки в оперу уместной

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРоссийская поп-певица, рэп-исполнительница и тиктокер Инстасамка
Российская поп-певица, рэп-исполнительница и тиктокер Инстасамка - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Российская поп-певица, рэп-исполнительница и тиктокер Инстасамка. Архивное фото
УФА, 16 дек - РИА Новости. Короткая музыкальная вставка песни в исполнении Дарьи Зотеевой (Инстасамка) "За деньги - да" в арию главной героини оперы "Севильский цирюльник" не испортила ее, а лишь подчеркнула актуальность темы корысти, коррупции и власти денег в современном обществе, рассказал РИА Новости гендиректор Башкирского государственного академического театра оперы и балета Александр Алексеев.
Премьера оперы "Севильский цирюльник" постановки режиссера Сергея Широкова состоялась в театре оперы и балета в Уфе 12 декабря. Общественный резонанс вызвала ария героини Розины, в которой прозвучал фрагмент из песни Инстасамки "За деньги - да". Как писали местные СМИ, из-за этой вставки несколько ведущих исполнительниц театра отказались от роли Розины.
Инстасамка - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
На Украине назвали Моргенштерна* и Инстасамку угрозами нацбезопасности
18 сентября, 15:05
"Режиссер-постановщик Сергей Широков сделал свои акценты в постановке легендарной оперы, главным из которых является фраза "За деньги - да". И небольшая современная музыкальная вставка-ария Розины ни коим образом не испортила общее действо, а лишь подчеркнула актуальные темы корысти, коррупции и власти денег в современном обществе потребления", - сказал Алексеев.
Он уточнил, что о невинных шутках постановщиков над каноничной версией оперы также ярко свидетельствуют парик-ирокез и грим персонажа Базилио.
"В новостных порталах Уфы смелую современную арию Розины вырвали из общего контекста постановки и представляют чуть ли не как акт хулиганства. Но это лишь часть общего режиссерского замысла, полного доброго юмора и глубоких подтекстов, приблизивших эпоху ушедшего века к современному миру", - отметил гендиректор театра.
В пресс-службе театра добавили, что песня Инстасамки была вставлена в арию не в оригинальном виде: была подготовлена оркестровка, а речитатив переведен на итальянский язык.
Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Театры не виноваты в ситуации с ценами на билеты, заявил Цискаридзе
12 декабря, 13:09
"Если вспомнить постановки "Севильского цирюльника" на разных сценах, то можно заметить тот факт, что и до этого были музыкальные вставки в партию Розины", - рассказали в пресс-службе театра.
В театре подчеркнули, что между постановщиками и артистами часто могут возникать недопонимания по поводу режиссерской задумки, что приводит к отказу артиста от роли и смене исполнителя.
"Партию Розины изначально готовили пять артистов оперной труппы, и пока мы выпустили только один состав. В феврале пройдут еще два премьерных спектакля, и как будет дальше, кто выйдет в главной партии, пока неизвестно", - уточнили в пресс-службе.
Предпринимательница, связанная с делом артиста Яруллина, задержана в Уфе - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В Уфе задержали предпринимательницу, связанную с делом артиста Яруллина
15 августа, 17:22
 
Культура
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
