В башкирском театре прокомментировали вставку песни Инстасамки в оперу

УФА, 16 дек - РИА Новости. Короткая музыкальная вставка песни в исполнении Дарьи Зотеевой (Инстасамка) "За деньги - да" в арию главной героини оперы "Севильский цирюльник" не испортила ее, а лишь подчеркнула актуальность темы корысти, коррупции и власти денег в современном обществе, рассказал РИА Новости гендиректор Башкирского государственного академического театра оперы и балета Александр Алексеев.

Премьера оперы "Севильский цирюльник" постановки режиссера Сергея Широкова состоялась в театре оперы и балета в Уфе 12 декабря. Общественный резонанс вызвала ария героини Розины, в которой прозвучал фрагмент из песни Инстасамки "За деньги - да". Как писали местные СМИ, из-за этой вставки несколько ведущих исполнительниц театра отказались от роли Розины.

"Режиссер-постановщик Сергей Широков сделал свои акценты в постановке легендарной оперы, главным из которых является фраза "За деньги - да". И небольшая современная музыкальная вставка-ария Розины ни коим образом не испортила общее действо, а лишь подчеркнула актуальные темы корысти, коррупции и власти денег в современном обществе потребления", - сказал Алексеев.

Он уточнил, что о невинных шутках постановщиков над каноничной версией оперы также ярко свидетельствуют парик-ирокез и грим персонажа Базилио.

"В новостных порталах Уфы смелую современную арию Розины вырвали из общего контекста постановки и представляют чуть ли не как акт хулиганства. Но это лишь часть общего режиссерского замысла, полного доброго юмора и глубоких подтекстов, приблизивших эпоху ушедшего века к современному миру", - отметил гендиректор театра.

В пресс-службе театра добавили, что песня Инстасамки была вставлена в арию не в оригинальном виде: была подготовлена оркестровка, а речитатив переведен на итальянский язык.

"Если вспомнить постановки "Севильского цирюльника" на разных сценах, то можно заметить тот факт, что и до этого были музыкальные вставки в партию Розины", - рассказали в пресс-службе театра.

В театре подчеркнули, что между постановщиками и артистами часто могут возникать недопонимания по поводу режиссерской задумки, что приводит к отказу артиста от роли и смене исполнителя.