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Слава сцепилась с Киркоровым из-за критики их общего пластического хирурга - РИА Новости, 25.07.2023
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Шоубиз
 
02:31 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/slava-1885998972.html
Слава сцепилась с Киркоровым из-за критики их общего пластического хирурга
Слава сцепилась с Киркоровым из-за критики их общего пластического хирурга - РИА Новости, 25.07.2023
Слава сцепилась с Киркоровым из-за критики их общего пластического хирурга
Певица Слава (Анастасия Сланевская) на своей странице в соцсети резко ответила Филиппу Киркорову, который раскритиковал ее уход за собой после коррекции груди. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T02:31
2023-07-25T02:31
шоубиз
певица слава (анастасия сланевская)
филипп киркоров
инстасамка (дарья зотеева)
знаменитости
пластическая хирургия
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) на своей странице в соцсети резко ответила Филиппу Киркорову, который раскритиковал ее уход за собой после коррекции груди. Ранее Слава заявила, что пластический хирург Тимур Хайдаров сделал ей неудачную операцию на груди и показала рубцы на теле. После этого Филипп Киркоров, который нескольких месяцев пользуется услугами знаменитого врача, обвинил ее в пиаре, и сказал, что она попросту не выполняла указания Хайдарова. "Филипп Киркоров, я обращаюсь к тебе, поскольку ты высказался публично. После операции я выполняю все, что говорит доктор. Я очень серьезно отношусь к своему здоровью. Я ходила на все необходимые процедуры. Я спросила: "Почему у меня огромные шрамы и торчит какое-то собачье ухо?". Одна грудь была ниже другой", – поделилась Слава. Певица также прокомментировала слова Киркорова о том, что она сэкономила на процедуре, получив большую скидку в клинике. "И еще ты сказал, что я жалею свою копеечку. Я ее не жалею! Мне сделали на операцию скидку 30 процентов, но потом я выступила на дне рождения жены хирурга "по дружбе". Я свою скидочку, получается, отработала. У меня все есть на видео. Я ходила по больницам три месяца, потому что мне просто неправильно сшили грудь", – заключила знаменитость. На защиту Хайдарова также встали блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) и визажист Гоар Аветисян. Последняя отметила, что каждый пациент по-разному реагирует на хирургическое вмешательство из-за индивидуальных особенностей организма.
https://ria.ru/20230530/kirkorov-1874889085.html
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певица слава (анастасия сланевская), филипп киркоров, инстасамка (дарья зотеева), знаменитости, пластическая хирургия
Шоубиз, Певица Слава (Анастасия Сланевская), Филипп Киркоров, Инстасамка (Дарья Зотеева), Знаменитости, пластическая хирургия
Слава сцепилась с Киркоровым из-за критики их общего пластического хирурга

Слава резко ответила раскритиковавшему ее уход за собой после пластики груди Киркорову

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица Слава (Анастасия Сланевская) и Филипп Киркоров
Певица Слава (Анастасия Сланевская) и Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) на своей странице в соцсети резко ответила Филиппу Киркорову, который раскритиковал ее уход за собой после коррекции груди.
Ранее Слава заявила, что пластический хирург Тимур Хайдаров сделал ей неудачную операцию на груди и показала рубцы на теле.
После этого Филипп Киркоров, который нескольких месяцев пользуется услугами знаменитого врача, обвинил ее в пиаре, и сказал, что она попросту не выполняла указания Хайдарова.
«
"Филипп Киркоров, я обращаюсь к тебе, поскольку ты высказался публично. После операции я выполняю все, что говорит доктор. Я очень серьезно отношусь к своему здоровью. Я ходила на все необходимые процедуры. Я спросила: "Почему у меня огромные шрамы и торчит какое-то собачье ухо?". Одна грудь была ниже другой", – поделилась Слава.
Певица также прокомментировала слова Киркорова о том, что она сэкономила на процедуре, получив большую скидку в клинике.
«
"И еще ты сказал, что я жалею свою копеечку. Я ее не жалею! Мне сделали на операцию скидку 30 процентов, но потом я выступила на дне рождения жены хирурга "по дружбе". Я свою скидочку, получается, отработала. У меня все есть на видео. Я ходила по больницам три месяца, потому что мне просто неправильно сшили грудь", – заключила знаменитость.
На защиту Хайдарова также встали блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) и визажист Гоар Аветисян.
Последняя отметила, что каждый пациент по-разному реагирует на хирургическое вмешательство из-за индивидуальных особенностей организма.
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ШоубизПевица Слава (Анастасия Сланевская)Филипп КиркоровИнстасамка (Дарья Зотеева)Знаменитостипластическая хирургия
 
 
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