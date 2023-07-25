https://ria.ru/20230725/slava-1885998972.html

Слава сцепилась с Киркоровым из-за критики их общего пластического хирурга

Слава сцепилась с Киркоровым из-за критики их общего пластического хирурга - РИА Новости, 25.07.2023

Слава сцепилась с Киркоровым из-за критики их общего пластического хирурга

Певица Слава (Анастасия Сланевская) на своей странице в соцсети резко ответила Филиппу Киркорову, который раскритиковал ее уход за собой после коррекции груди. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T02:31

2023-07-25T02:31

2023-07-25T02:31

шоубиз

певица слава (анастасия сланевская)

филипп киркоров

инстасамка (дарья зотеева)

знаменитости

пластическая хирургия

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) на своей странице в соцсети резко ответила Филиппу Киркорову, который раскритиковал ее уход за собой после коррекции груди. Ранее Слава заявила, что пластический хирург Тимур Хайдаров сделал ей неудачную операцию на груди и показала рубцы на теле. После этого Филипп Киркоров, который нескольких месяцев пользуется услугами знаменитого врача, обвинил ее в пиаре, и сказал, что она попросту не выполняла указания Хайдарова. "Филипп Киркоров, я обращаюсь к тебе, поскольку ты высказался публично. После операции я выполняю все, что говорит доктор. Я очень серьезно отношусь к своему здоровью. Я ходила на все необходимые процедуры. Я спросила: "Почему у меня огромные шрамы и торчит какое-то собачье ухо?". Одна грудь была ниже другой", – поделилась Слава. Певица также прокомментировала слова Киркорова о том, что она сэкономила на процедуре, получив большую скидку в клинике. "И еще ты сказал, что я жалею свою копеечку. Я ее не жалею! Мне сделали на операцию скидку 30 процентов, но потом я выступила на дне рождения жены хирурга "по дружбе". Я свою скидочку, получается, отработала. У меня все есть на видео. Я ходила по больницам три месяца, потому что мне просто неправильно сшили грудь", – заключила знаменитость. На защиту Хайдарова также встали блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) и визажист Гоар Аветисян. Последняя отметила, что каждый пациент по-разному реагирует на хирургическое вмешательство из-за индивидуальных особенностей организма.

https://ria.ru/20230530/kirkorov-1874889085.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

певица слава (анастасия сланевская), филипп киркоров, инстасамка (дарья зотеева), знаменитости, пластическая хирургия