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Житель глубинки продал квартиру ради дуэта с российской певицей и разорился - РИА Новости, 03.12.2023
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Шоубиз
 
02:01 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/duet-1913402771.html
Житель глубинки продал квартиру ради дуэта с российской певицей и разорился
Житель глубинки продал квартиру ради дуэта с российской певицей и разорился - РИА Новости, 03.12.2023
Житель глубинки продал квартиру ради дуэта с российской певицей и разорился
Участник музыкального шоу "Залетай в тренды" Кирилл Леликов продал квартиру в родном Липецке ради дуэта с Инстасамкой, пишет Starhit со ссылкой на музыканта. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T02:01
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шоубиз
липецк
инстасамка (дарья зотеева)
россия
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Участник музыкального шоу "Залетай в тренды" Кирилл Леликов продал квартиру в родном Липецке ради дуэта с Инстасамкой, пишет Starhit со ссылкой на музыканта.Молодой человек, выступающий под псевдонимом K.KRASH, впечатлил российскую артистку и попал в ее команду на шоу. После музыканты решили записать совместный трек, релиз которого состоялся в прошлую пятницу."Это шанс. Меня выбирает артист номер один в чартах для совместной песни. Я не знаю, когда еще мне бы выпала такая возможность. И я принимаю самое рискованное решение в своей жизни", — рассказал Леликов.Молодой артист пошел на отчаянный шаг и продал квартиру в Липецке, чтобы вложить деньги в продвижение песни. Но совместный трек, вопреки известности Инстасамки, не попал ни в один чарт. Поддержка Кирилла со стороны скандальной певицы, по данным издания, также исчезла.Дарья Зотеева, выступающая под псевдонимом INSTASAMKA, — скандально известная блогерша и рэп-исполнительница, ставшая популярной благодаря своему неоднозначному и экстравагантному поведению.
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липецк
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липецк, инстасамка (дарья зотеева), россия
Шоубиз, Липецк, Инстасамка (Дарья Зотеева), Россия
Житель глубинки продал квартиру ради дуэта с российской певицей и разорился

Starhit: липецкий музыкант разорился, продав квартиру ради дуэта с Инстасамкой

© @instasamkaПевица INSTASAMKA
Певица INSTASAMKA
© @instasamka
Певица INSTASAMKA. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Участник музыкального шоу "Залетай в тренды" Кирилл Леликов продал квартиру в родном Липецке ради дуэта с Инстасамкой, пишет Starhit со ссылкой на музыканта.
Молодой человек, выступающий под псевдонимом K.KRASH, впечатлил российскую артистку и попал в ее команду на шоу. После музыканты решили записать совместный трек, релиз которого состоялся в прошлую пятницу.
«
"Это шанс. Меня выбирает артист номер один в чартах для совместной песни. Я не знаю, когда еще мне бы выпала такая возможность. И я принимаю самое рискованное решение в своей жизни", — рассказал Леликов.
Молодой артист пошел на отчаянный шаг и продал квартиру в Липецке, чтобы вложить деньги в продвижение песни. Но совместный трек, вопреки известности Инстасамки, не попал ни в один чарт. Поддержка Кирилла со стороны скандальной певицы, по данным издания, также исчезла.
Дарья Зотеева, выступающая под псевдонимом INSTASAMKA, — скандально известная блогерша и рэп-исполнительница, ставшая популярной благодаря своему неоднозначному и экстравагантному поведению.
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ШоубизЛипецкИнстасамка (Дарья Зотеева)Россия
 
 
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