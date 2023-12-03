https://ria.ru/20231203/duet-1913402771.html

Житель глубинки продал квартиру ради дуэта с российской певицей и разорился

Житель глубинки продал квартиру ради дуэта с российской певицей и разорился - РИА Новости, 03.12.2023

Житель глубинки продал квартиру ради дуэта с российской певицей и разорился

Участник музыкального шоу "Залетай в тренды" Кирилл Леликов продал квартиру в родном Липецке ради дуэта с Инстасамкой, пишет Starhit со ссылкой на музыканта. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T02:01

2023-12-03T02:01

2023-12-03T02:01

шоубиз

липецк

инстасамка (дарья зотеева)

россия

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Участник музыкального шоу "Залетай в тренды" Кирилл Леликов продал квартиру в родном Липецке ради дуэта с Инстасамкой, пишет Starhit со ссылкой на музыканта.Молодой человек, выступающий под псевдонимом K.KRASH, впечатлил российскую артистку и попал в ее команду на шоу. После музыканты решили записать совместный трек, релиз которого состоялся в прошлую пятницу."Это шанс. Меня выбирает артист номер один в чартах для совместной песни. Я не знаю, когда еще мне бы выпала такая возможность. И я принимаю самое рискованное решение в своей жизни", — рассказал Леликов.Молодой артист пошел на отчаянный шаг и продал квартиру в Липецке, чтобы вложить деньги в продвижение песни. Но совместный трек, вопреки известности Инстасамки, не попал ни в один чарт. Поддержка Кирилла со стороны скандальной певицы, по данным издания, также исчезла.Дарья Зотеева, выступающая под псевдонимом INSTASAMKA, — скандально известная блогерша и рэп-исполнительница, ставшая популярной благодаря своему неоднозначному и экстравагантному поведению.

https://ria.ru/20231201/instasamka-1913207032.html

липецк

россия

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липецк, инстасамка (дарья зотеева), россия