https://ria.ru/20240411/shou-biznes-1939235619.html

В РПЦ прокомментировали попытки "реабилитировать" Киркорова и Моргенштерна*

В РПЦ прокомментировали попытки "реабилитировать" Киркорова и Моргенштерна* - РИА Новости, 11.04.2024

В РПЦ прокомментировали попытки "реабилитировать" Киркорова и Моргенштерна*

Есть попытки "реабилитировать" таких деятелей шоу-бизнеса, как Инстасамка, Филипп Киркоров и Моргенштерн* (признан иноагентом), но честное имя нельзя купить,... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T04:16

2024-04-11T04:16

2024-04-11T04:16

религия

россия

москва

санкт-петербург

моргенштерн (алишер моргенштерн)

инстасамка (дарья зотеева)

филипп киркоров

русская православная церковь

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Есть попытки "реабилитировать" таких деятелей шоу-бизнеса, как Инстасамка, Филипп Киркоров и Моргенштерн* (признан иноагентом), но честное имя нельзя купить, нужно менять образ жизни, нельзя цинично пропагандировать "антиценности" и одновременно заботиться о людях "напоказ", заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. "Мы видим попытки реабилитировать с помощью благотворительности таких людей как Инстасамка (настоящее имя - Дарья Зотеева - ред.), Моргенштерн*, Киркоров. Но деньгами нельзя купить себе доброе имя, надо изменить образ жизни. Как показывает пример этих российских деятелей шоу-бизнеса, благотворительные действия "напоказ" вовсе не означают, что они отказались от пропаганды антиценностей и последовательного разрушения норм морали, лежащих в основе любого общества, государства. Цинично развращать миллионы подростков и одновременно показывать, что артист якобы "заботится" о людях"", - сказал Лукьянов. По его мнению, как реально деятели шоу-бизнеса относятся к людям, видно из их песен и клипов. "Например, откровенный сатанизм и презрение к людям Моргенштерна* и Инстасамки остались главным компонентом их публичной активности. Именно на разрушении ценностей их продюсеры делают свой нечестивый бизнес, привлекая неокрепшие умы молодежи пропагандой разврата. Это полностью противоречит курсу России, избранному ее народом, президентом, противоречит представлениям верующих людей, традиционных религий", - подчеркнул священник. По его словам, особенно странно именно в Год семьи (2024 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи) после скандальной "вечеринки Ивлеевой" и отмены в центре Москвы сатанинского шоу "Властелин тьмы" видеть "попытки протащить антиценности в культурное и медийное пространство страны, реабилитировать безнравственные образы". "Публичная благотворительность вовсе не значит, что "заплатили и забыли". Доброе имя нельзя "выкупить" у общества, его можно только восстановить, вернув свой образ жизни в человечное и нравственное русло", - заключил собеседник агентства. Ранее СМИ сообщали, что Дарья Зотеева направила миллион рублей пострадавшим в теракте в "Крокус сити холле". В 2023 году концерты Зотеевой были отменены в ряде городов России в связи с просьбами местных жителей. В мае 2022 года Кировский районный суд Петербурга запретил клип Зотеевой, признав его пропагандирующим экстремистское движение АУЕ ** (запрещено в России), он был удален со всех площадок в сети еще до решения суда. Алишер Моргенштерн* попал в реестр иностранных агентов в мае 2022 года. Позже он обжаловал решение Минюста, но суд встал на сторону ведомства. Согласно материалам дела, поводом для признания музыканта иноагентом послужили политические посты в Telegram-канале "Не Моргенштерн" и ролики в YouTube, за которые рэпер получил более 29 миллионов рублей с 2020 по 2022 год от зарегистрированной в Израиле компании Yoola Labs Ltd. СМИ также писали о благотворительных акциях Моргенштерна*, перечислении им денег пострадавшим в теракте и для больного ребенка, а также о том, что он пожертвовал 666 666 рублей на деятельность благотворительного фонда.* Признан физлицом, выполняющим функции иноагента**Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240115/isk-1921409387.html

https://ria.ru/20240311/kirkorov-1932233874.html

https://ria.ru/20240402/golaya_vecherinka-1937230232.html

https://ria.ru/20231103/pugacheva-1907170410.html

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россия, москва, санкт-петербург, моргенштерн (алишер моргенштерн), инстасамка (дарья зотеева), филипп киркоров, русская православная церковь, крокус сити холл, youtube