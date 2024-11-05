https://ria.ru/20241105/instasamka-1982033505.html
В совместный альбом "Ленинграда" и певицы Instasamka войдет шесть песен
В совместный альбом "Ленинграда" и певицы Instasamka войдет шесть песен - РИА Новости, 05.11.2024
В совместный альбом "Ленинграда" и певицы Instasamka войдет шесть песен
Совместный альбом группы "Ленинград" и певицы Instasamka (Дарья Зотеева) выйдет под названием "Бумеры и зумеры", в него войдут шесть композиций, релиз... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T20:49
2024-11-05T20:49
2024-11-05T20:49
шоубиз
шнур (сергей шнуров)
ленинград
инстасамка (дарья зотеева)
россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Совместный альбом группы "Ленинград" и певицы Instasamka (Дарья Зотеева) выйдет под названием "Бумеры и зумеры", в него войдут шесть композиций, релиз запланирован на 8 ноября. "Бумеры и зумеры". 08.11.24. Instasamka x Leningrad", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале певицы. Как уточняется, альбом будет состоять из шести треков: "Хорошо", "За деньги нет", "Имба", "Ай Лав Ю", "Русские вперед", "Рок". Ранее в Telegram-канале группы "Ленинград" сообщалось, что Instasamka станет солисткой коллектива, в планах - выпуск нового альбома, который станет первым за последние шесть лет. Instasamka и Шнуров уже обсудили все детали и записали демоверсию.
https://ria.ru/20241105/instasamka-1982001469.html
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шнур (сергей шнуров), ленинград, инстасамка (дарья зотеева), россия
Шоубиз, Шнур (Сергей Шнуров), Ленинград, Инстасамка (Дарья Зотеева), Россия
В совместный альбом "Ленинграда" и певицы Instasamka войдет шесть песен
В совместный альбом группы "Ленинград" и певицы Instasamka войдет шесть песен