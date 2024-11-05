https://ria.ru/20241105/instasamka-1982033505.html

В совместный альбом "Ленинграда" и певицы Instasamka войдет шесть песен

В совместный альбом "Ленинграда" и певицы Instasamka войдет шесть песен - РИА Новости, 05.11.2024

В совместный альбом "Ленинграда" и певицы Instasamka войдет шесть песен

Совместный альбом группы "Ленинград" и певицы Instasamka (Дарья Зотеева) выйдет под названием "Бумеры и зумеры", в него войдут шесть композиций, релиз... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T20:49

2024-11-05T20:49

2024-11-05T20:49

шоубиз

шнур (сергей шнуров)

ленинград

инстасамка (дарья зотеева)

россия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Совместный альбом группы "Ленинград" и певицы Instasamka (Дарья Зотеева) выйдет под названием "Бумеры и зумеры", в него войдут шесть композиций, релиз запланирован на 8 ноября. "Бумеры и зумеры". 08.11.24. Instasamka x Leningrad", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале певицы. Как уточняется, альбом будет состоять из шести треков: "Хорошо", "За деньги нет", "Имба", "Ай Лав Ю", "Русские вперед", "Рок". Ранее в Telegram-канале группы "Ленинград" сообщалось, что Instasamka станет солисткой коллектива, в планах - выпуск нового альбома, который станет первым за последние шесть лет. Instasamka и Шнуров уже обсудили все детали и записали демоверсию.

https://ria.ru/20241105/instasamka-1982001469.html

россия

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шнур (сергей шнуров), ленинград, инстасамка (дарья зотеева), россия