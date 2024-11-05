Рейтинг@Mail.ru
В совместный альбом "Ленинграда" и певицы Instasamka войдет шесть песен - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
20:49 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/instasamka-1982033505.html
В совместный альбом "Ленинграда" и певицы Instasamka войдет шесть песен
В совместный альбом "Ленинграда" и певицы Instasamka войдет шесть песен - РИА Новости, 05.11.2024
В совместный альбом "Ленинграда" и певицы Instasamka войдет шесть песен
Совместный альбом группы "Ленинград" и певицы Instasamka (Дарья Зотеева) выйдет под названием "Бумеры и зумеры", в него войдут шесть композиций, релиз... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T20:49
2024-11-05T20:49
шоубиз
шнур (сергей шнуров)
ленинград
инстасамка (дарья зотеева)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149816/86/1498168612_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_4b2526b09df0aa726aa6d82321a0200b.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Совместный альбом группы "Ленинград" и певицы Instasamka (Дарья Зотеева) выйдет под названием "Бумеры и зумеры", в него войдут шесть композиций, релиз запланирован на 8 ноября. "Бумеры и зумеры". 08.11.24. Instasamka x Leningrad", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале певицы. Как уточняется, альбом будет состоять из шести треков: "Хорошо", "За деньги нет", "Имба", "Ай Лав Ю", "Русские вперед", "Рок". Ранее в Telegram-канале группы "Ленинград" сообщалось, что Instasamka станет солисткой коллектива, в планах - выпуск нового альбома, который станет первым за последние шесть лет. Instasamka и Шнуров уже обсудили все детали и записали демоверсию.
https://ria.ru/20241105/instasamka-1982001469.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149816/86/1498168612_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_22351bd1de3775a142058d1386e77438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шнур (сергей шнуров), ленинград, инстасамка (дарья зотеева), россия
Шоубиз, Шнур (Сергей Шнуров), Ленинград, Инстасамка (Дарья Зотеева), Россия
В совместный альбом "Ленинграда" и певицы Instasamka войдет шесть песен

В совместный альбом группы "Ленинград" и певицы Instasamka войдет шесть песен

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛидер группы "Ленинград" Срегей Шнуров
Лидер группы Ленинград Срегей Шнуров - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Лидер группы "Ленинград" Срегей Шнуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Совместный альбом группы "Ленинград" и певицы Instasamka (Дарья Зотеева) выйдет под названием "Бумеры и зумеры", в него войдут шесть композиций, релиз запланирован на 8 ноября.
"Бумеры и зумеры". 08.11.24. Instasamka x Leningrad", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале певицы.
Как уточняется, альбом будет состоять из шести треков: "Хорошо", "За деньги нет", "Имба", "Ай Лав Ю", "Русские вперед", "Рок".
Ранее в Telegram-канале группы "Ленинград" сообщалось, что Instasamka станет солисткой коллектива, в планах - выпуск нового альбома, который станет первым за последние шесть лет. Instasamka и Шнуров уже обсудили все детали и записали демоверсию.
Певица INSTASAMKA - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Instasamka подтвердила, что была в квартире на Тверской во время пожара
Вчера, 17:57
 
ШоубизШнур (Сергей Шнуров)ЛенинградИнстасамка (Дарья Зотеева)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала