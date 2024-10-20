https://ria.ru/20241020/komissarov-1978733253.html
Биография Алексея Комиссарова
Биография Алексея Комиссарова - РИА Новости, 20.10.2024
Биография Алексея Комиссарова
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Алексей Геннадиевич Комиссаров родился 20 октября 1969 года в Москве. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T01:00
2024-10-20T01:00
2024-10-20T01:00
справки
алексей комиссаров
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Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Алексей Геннадиевич Комиссаров родился 20 октября 1969 года в Москве.В школьные годы увлекался радиоэлектроникой и автомобилями, много лет занимался в кружках по этим направлениям во Дворце пионеров на Ленинских горах (ныне Воробьевы горы), участвовал во всесоюзных соревнованиях по автоспорту.В 1986 году после окончания школы поступил на дневное отделение Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ, ныне Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет) на факультет автомобильного транспорта. В 1988 году прервал обучение для прохождения срочной военной службы, служил в танковых частях Группы советских войск в Германии.В 1994 окончил Московский автомобильно-дорожный институт по специальности "Инженер по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей". В 2003 году получил степень МВА в Кингстонском университете (Лондон, Великобритания). В 2009-2010 годах прошел обучение в Институте директоров (Великобритания) по программе Chartered Director.В 2023 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. В 1991 году основал первый бизнес, небольшую авторемонтную мастерскую.В 1993 году создал компанию Paint Group.ru, руководил ей в течение 20 лет.В 2008-2011 годах занимался венчурным финансированием, основал бизнес-инкубатор InCube (в 2010 году возглавил список пяти сильнейших бизнес-инкубаторов по версии журнала Forbes).В 2010 году стал победителем российского этапа международного конкурса "Предприниматель года" компании Ernst&Young в номинации "Промышленное производство" за строительство и запуск Тверского лакокрасочного завода.В 2011-2015 годах занимал должности министра правительства Москвы, советника мэра, руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы.В 2015 году возглавил кафедру предпринимательского лидерства им. Дмитрия Зимина в Московской школе управления "Сколково".В 2015-2017 годах создал и возглавлял Фонд развития промышленности.В апреле 2017 года был назначен проректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), директором Высшей школы государственного управления при РАНХиГС. Курировал реализацию программы подготовки кадрового управленческого резерва страны.В июне 2018 года был назначен генеральным директором АНО "Россия – страна возможностей".В ноябре 2018 года был избран сопредседателем центрального штаба общественного движения "Общероссийский народный фронт". В декабре 2021 года переизбран. В ноябре 2020 года Алексей Комиссаров вошел в состав наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). 23 января 2023 года Алексей Комиссаров был назначен исполняющим обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Российской Федерации. 13 июля 2023 года утвержден в должности ректора. Учредитель фонда поддержки талантливой молодежи и молодых ученых "Синтез" имени профессора Геннадия Комиссарова.Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2020), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2018). Кандидат в мастера спорта по шоссейно-кольцевым мотогонкам, победитель Кубка России. Увлекается бегом и триатлоном.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, алексей комиссаров
Справки, Алексей Комиссаров
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Алексей Геннадиевич Комиссаров родился 20 октября 1969 года в Москве.
В школьные годы увлекался радиоэлектроникой и автомобилями, много лет занимался в кружках по этим направлениям во Дворце пионеров на Ленинских горах (ныне Воробьевы горы), участвовал во всесоюзных соревнованиях по автоспорту.
В 1986 году после окончания школы поступил на дневное отделение Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ, ныне Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет) на факультет автомобильного транспорта. В 1988 году прервал обучение для прохождения срочной военной службы, служил
в танковых частях Группы советских войск в Германии
.
В 1994 окончил Московский автомобильно-дорожный институт
по специальности "Инженер по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей". В 2003 году получил степень МВА
в Кингстонском университете (Лондон
, Великобритания
). В 2009-2010 годах прошел обучение в Институте директоров (Великобритания) по программе Chartered Director.
В 2023 году защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
В 1991 году основал первый бизнес, небольшую авторемонтную мастерскую.
В 1993 году создал компанию Paint Group.ru, руководил ей в течение 20 лет.
В 2008-2011 годах занимался венчурным финансированием, основал бизнес-инкубатор InCube (в 2010 году возглавил список пяти сильнейших бизнес-инкубаторов по версии журнала Forbes
).
В 2010 году стал победителем российского этапа международного конкурса "Предприниматель года" компании Ernst&Young
в номинации "Промышленное производство" за строительство и запуск Тверского лакокрасочного завода.
В 2011-2015 годах занимал должности
министра правительства Москвы, советника мэра, руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы.
В 2015 году возглавил
кафедру предпринимательского лидерства им. Дмитрия Зимина
в Московской школе управления "Сколково
".
В 2015-2017 годах создал и возглавлял Фонд развития промышленности
.
В апреле 2017 года был назначен проректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), директором Высшей школы государственного управления при РАНХиГС. Курировал реализацию программы подготовки кадрового управленческого резерва страны.
В июне 2018 года был назначен
генеральным директором АНО "Россия – страна возможностей".
В ноябре 2018 года был избран
сопредседателем центрального штаба общественного движения "Общероссийский народный фронт
". В декабре 2021 года переизбран
.
В ноябре 2020 года Алексей Комиссаров вошел в состав
наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ)
.
23 января 2023 года Алексей Комиссаров был назначен
исполняющим обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Российской Федерации. 13 июля 2023 года утвержден
в должности ректора.
Учредитель фонда поддержки талантливой молодежи и молодых ученых "Синтез"
имени профессора Геннадия Комиссарова.
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"
IV степени (2020), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"
I степени (2018).
Кандидат в мастера спорта по шоссейно-кольцевым мотогонкам, победитель Кубка России. Увлекается бегом и триатлоном.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников