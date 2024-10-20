Рейтинг@Mail.ru
Биография Алексея Комиссарова - РИА Новости, 20.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:00 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/komissarov-1978733253.html
Биография Алексея Комиссарова
Биография Алексея Комиссарова - РИА Новости, 20.10.2024
Биография Алексея Комиссарова
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Алексей Геннадиевич Комиссаров родился 20 октября 1969 года в Москве. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T01:00
2024-10-20T01:00
справки
алексей комиссаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150616/71/1506167199_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_206d684f4bc9617ba1f5deaf5e486aad.jpg
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Алексей Геннадиевич Комиссаров родился 20 октября 1969 года в Москве.В школьные годы увлекался радиоэлектроникой и автомобилями, много лет занимался в кружках по этим направлениям во Дворце пионеров на Ленинских горах (ныне Воробьевы горы), участвовал во всесоюзных соревнованиях по автоспорту.В 1986 году после окончания школы поступил на дневное отделение Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ, ныне Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет) на факультет автомобильного транспорта. В 1988 году прервал обучение для прохождения срочной военной службы, служил в танковых частях Группы советских войск в Германии.В 1994 окончил Московский автомобильно-дорожный институт по специальности "Инженер по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей". В 2003 году получил степень МВА в Кингстонском университете (Лондон, Великобритания). В 2009-2010 годах прошел обучение в Институте директоров (Великобритания) по программе Chartered Director.В 2023 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. В 1991 году основал первый бизнес, небольшую авторемонтную мастерскую.В 1993 году создал компанию Paint Group.ru, руководил ей в течение 20 лет.В 2008-2011 годах занимался венчурным финансированием, основал бизнес-инкубатор InCube (в 2010 году возглавил список пяти сильнейших бизнес-инкубаторов по версии журнала Forbes).В 2010 году стал победителем российского этапа международного конкурса "Предприниматель года" компании Ernst&amp;Young в номинации "Промышленное производство" за строительство и запуск Тверского лакокрасочного завода.В 2011-2015 годах занимал должности министра правительства Москвы, советника мэра, руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы.В 2015 году возглавил кафедру предпринимательского лидерства им. Дмитрия Зимина в Московской школе управления "Сколково".В 2015-2017 годах создал и возглавлял Фонд развития промышленности.В апреле 2017 года был назначен проректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), директором Высшей школы государственного управления при РАНХиГС. Курировал реализацию программы подготовки кадрового управленческого резерва страны.В июне 2018 года был назначен генеральным директором АНО "Россия – страна возможностей".В ноябре 2018 года был избран сопредседателем центрального штаба общественного движения "Общероссийский народный фронт". В декабре 2021 года переизбран. В ноябре 2020 года Алексей Комиссаров вошел в состав наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). 23 января 2023 года Алексей Комиссаров был назначен исполняющим обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Российской Федерации. 13 июля 2023 года утвержден в должности ректора. Учредитель фонда поддержки талантливой молодежи и молодых ученых "Синтез" имени профессора Геннадия Комиссарова.Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2020), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2018). Кандидат в мастера спорта по шоссейно-кольцевым мотогонкам, победитель Кубка России. Увлекается бегом и триатлоном.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150616/71/1506167199_40:0:1441:1051_1920x0_80_0_0_114373875b0ee405bdd7da8278ac92c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, алексей комиссаров
Справки, Алексей Комиссаров

Биография Алексея Комиссарова

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПроректор, Член Попечительского совета РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров. Архивное фото
Проректор, Член Попечительского совета РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Проректор, Член Попечительского совета РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Алексей Геннадиевич Комиссаров родился 20 октября 1969 года в Москве.
В школьные годы увлекался радиоэлектроникой и автомобилями, много лет занимался в кружках по этим направлениям во Дворце пионеров на Ленинских горах (ныне Воробьевы горы), участвовал во всесоюзных соревнованиях по автоспорту.
В 1986 году после окончания школы поступил на дневное отделение Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ, ныне Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет) на факультет автомобильного транспорта. В 1988 году прервал обучение для прохождения срочной военной службы, служил в танковых частях Группы советских войск в Германии.
В 1994 окончил Московский автомобильно-дорожный институт по специальности "Инженер по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей". В 2003 году получил степень МВА в Кингстонском университете (Лондон, Великобритания). В 2009-2010 годах прошел обучение в Институте директоров (Великобритания) по программе Chartered Director.
В 2023 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
В 1991 году основал первый бизнес, небольшую авторемонтную мастерскую.
В 1993 году создал компанию Paint Group.ru, руководил ей в течение 20 лет.
В 2008-2011 годах занимался венчурным финансированием, основал бизнес-инкубатор InCube (в 2010 году возглавил список пяти сильнейших бизнес-инкубаторов по версии журнала Forbes).
В 2010 году стал победителем российского этапа международного конкурса "Предприниматель года" компании Ernst&Young в номинации "Промышленное производство" за строительство и запуск Тверского лакокрасочного завода.
В 2011-2015 годах занимал должности министра правительства Москвы, советника мэра, руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы.
В 2015 году возглавил кафедру предпринимательского лидерства им. Дмитрия Зимина в Московской школе управления "Сколково".
В 2015-2017 годах создал и возглавлял Фонд развития промышленности.
В апреле 2017 года был назначен проректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), директором Высшей школы государственного управления при РАНХиГС. Курировал реализацию программы подготовки кадрового управленческого резерва страны.
В июне 2018 года был назначен генеральным директором АНО "Россия – страна возможностей".
В ноябре 2018 года был избран сопредседателем центрального штаба общественного движения "Общероссийский народный фронт". В декабре 2021 года переизбран.
В ноябре 2020 года Алексей Комиссаров вошел в состав наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
23 января 2023 года Алексей Комиссаров был назначен исполняющим обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Российской Федерации. 13 июля 2023 года утвержден в должности ректора.
Учредитель фонда поддержки талантливой молодежи и молодых ученых "Синтез" имени профессора Геннадия Комиссарова.
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2020), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2018).
Кандидат в мастера спорта по шоссейно-кольцевым мотогонкам, победитель Кубка России. Увлекается бегом и триатлоном.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиАлексей Комиссаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала