Мишустин призвал быстрее интегрировать новые регионы в систему образования

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Новые регионы РФ нужно как можно быстрее интегрировать в российскую систему образования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в среду провел встречу с ректором РАНХиГС Алексеем Комиссаровым. Мишустин отметил, что в вузе необходимо и дальше развивать учебные проекты, внедрять самые современные модели обучения, создавать комфортные и удобные условия для занятий, чтобы талантливые студенты становились востребованы в своей профессии.
"Что здесь очень важно, чтобы такие возможности были у людей по всей стране, в том числе в Донецкой, Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Эти российские субъекты нужно, конечно, как можно быстрее интегрировать в отечественную систему образования", - подчеркнул Мишустин.