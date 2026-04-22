Мишустин призвал быстрее интегрировать новые регионы в систему образования - РИА Новости, 22.04.2026
10:43 22.04.2026 (обновлено: 11:28 22.04.2026)
Мишустин призвал быстрее интегрировать новые регионы в систему образования

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров во время встречи
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин призвал быстрее интегрировать новые регионы в российскую систему образования.
  • Он отметил важность создания равных образовательных возможностей для всех регионов страны, включая Донецкую, Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Новые регионы РФ нужно как можно быстрее интегрировать в российскую систему образования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в среду провел встречу с ректором РАНХиГС Алексеем Комиссаровым. Мишустин отметил, что в вузе необходимо и дальше развивать учебные проекты, внедрять самые современные модели обучения, создавать комфортные и удобные условия для занятий, чтобы талантливые студенты становились востребованы в своей профессии.
"Что здесь очень важно, чтобы такие возможности были у людей по всей стране, в том числе в Донецкой, Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Эти российские субъекты нужно, конечно, как можно быстрее интегрировать в отечественную систему образования", - подчеркнул Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии Служение - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Путин: новые регионы должны выйти на общероссийский уровень к 2030 году
Вчера, 16:12
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьМихаил МишустинАлексей Комиссаров
 
 
