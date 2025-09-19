Новое направление "Герои СВОего времени. Смоленск" приняло почти 100 заявок

https://ria.ru/20250919/smolensk-2043096103.html
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Почти 100 заявок поступило от бойцов специальной военной операции с середины мая на отдельное направление программы "Герои СВОего времени. Смоленск" для участников без высшего образования, заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Видим интерес к этому проекту. С середины мая мы получили почти 100 заявок от бойцов", — написал глава региона в своем официальном канале в мессенджере Max. Он указал, что большинство из них желают обучаться в вузах и учреждениях среднего профессионального образования. В вузы Смоленской области поступили уже 10 человек, еще четверо обучаются в ссузах. Некоторые бойцы обращаются с просьбой о трудоустройстве или открытии собственного дела. "Со всеми работаем индивидуально", — уточнил Анохин. Образовательная программа "Герои СВОего времени. Смоленск" — это продолжение федерального проекта "Время героев". Участники СВО, не имеющие высшего образования и желающие присоединиться к программе, могут заполнить анкету на сайте проекта. Ранее Анохин сообщил, что ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил высокий уровень организации региональной программы "Герои СВОего времени. Смоленск".
