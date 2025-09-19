Рейтинг@Mail.ru
Новое направление "Герои СВОего времени. Смоленск" приняло почти 100 заявок - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:53 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/smolensk-2043096103.html
Новое направление "Герои СВОего времени. Смоленск" приняло почти 100 заявок
Новое направление "Герои СВОего времени. Смоленск" приняло почти 100 заявок - РИА Новости, 19.09.2025
Новое направление "Герои СВОего времени. Смоленск" приняло почти 100 заявок
Почти 100 заявок поступило от бойцов специальной военной операции с середины мая на отдельное направление программы "Герои СВОего времени. Смоленск" для... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T21:53:00+03:00
2025-09-19T21:53:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
алексей комиссаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cce6fb6ceff1c6149346adcba9e16264.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Почти 100 заявок поступило от бойцов специальной военной операции с середины мая на отдельное направление программы "Герои СВОего времени. Смоленск" для участников без высшего образования, заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Видим интерес к этому проекту. С середины мая мы получили почти 100 заявок от бойцов", — написал глава региона в своем официальном канале в мессенджере Max. Он указал, что большинство из них желают обучаться в вузах и учреждениях среднего профессионального образования. В вузы Смоленской области поступили уже 10 человек, еще четверо обучаются в ссузах. Некоторые бойцы обращаются с просьбой о трудоустройстве или открытии собственного дела. "Со всеми работаем индивидуально", — уточнил Анохин. Образовательная программа "Герои СВОего времени. Смоленск" — это продолжение федерального проекта "Время героев". Участники СВО, не имеющие высшего образования и желающие присоединиться к программе, могут заполнить анкету на сайте проекта. Ранее Анохин сообщил, что ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил высокий уровень организации региональной программы "Герои СВОего времени. Смоленск".
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_4:0:2733:2047_1920x0_80_0_0_c07d2165728535fadfcde73ad68c5351.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, василий анохин, алексей комиссаров
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Алексей Комиссаров
Новое направление "Герои СВОего времени. Смоленск" приняло почти 100 заявок

Отдельное направление "Герои СВОего времени. Смоленск" приняло почти 100 заявок

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды города Смоленска
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Виды города Смоленска. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Почти 100 заявок поступило от бойцов специальной военной операции с середины мая на отдельное направление программы "Герои СВОего времени. Смоленск" для участников без высшего образования, заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
«
"Видим интерес к этому проекту. С середины мая мы получили почти 100 заявок от бойцов", — написал глава региона в своем официальном канале в мессенджере Max.
Он указал, что большинство из них желают обучаться в вузах и учреждениях среднего профессионального образования. В вузы Смоленской области поступили уже 10 человек, еще четверо обучаются в ссузах. Некоторые бойцы обращаются с просьбой о трудоустройстве или открытии собственного дела.
"Со всеми работаем индивидуально", — уточнил Анохин.
Образовательная программа "Герои СВОего времени. Смоленск" — это продолжение федерального проекта "Время героев". Участники СВО, не имеющие высшего образования и желающие присоединиться к программе, могут заполнить анкету на сайте проекта.
Ранее Анохин сообщил, что ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил высокий уровень организации региональной программы "Герои СВОего времени. Смоленск".
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинАлексей Комиссаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала