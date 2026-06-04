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Стал известен средний возраст госслужащих в России - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
04:28 04.06.2026
Стал известен средний возраст госслужащих в России

РИА Новости: средний возраст госслужащих в России составляет 42 года

© РИА Новости / Павел БедняковЧиновник
Чиновник - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Чиновник . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средний возраст государственных служащих в России составляет 42 года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Средний возраст государственных служащих в России в настоящее время составляет 42 года, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ-2026 ректор Президентской академии РАНХиГС Алексей Комиссаров.
"Средний возраст госслужащих у нас в стране - 42 года. Я думаю, что это такой хороший показатель. С одной стороны, достаточно опытных, мудрых людей. И в то же время приходит молодежь", - сказал Комиссаров.
РАНХиГС проводит набор на программу "Основы государственной гражданской службы". Она направлена на формирование и совершенствование знаний, необходимых для профессиональной служебной деятельности на государственной гражданской службе.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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