Стал известен средний возраст госслужащих в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средний возраст государственных служащих в России составляет 42 года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Средний возраст государственных служащих в России в настоящее время составляет 42 года, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ-2026 ректор Президентской академии РАНХиГС Алексей Комиссаров.
"Средний возраст госслужащих у нас в стране - 42 года. Я думаю, что это такой хороший показатель. С одной стороны, достаточно опытных, мудрых людей. И в то же время приходит молодежь", - сказал Комиссаров.
РАНХиГС проводит набор на программу "Основы государственной гражданской службы". Она направлена на формирование и совершенствование знаний, необходимых для профессиональной служебной деятельности на государственной гражданской службе.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.