Стал известен средний возраст госслужащих в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Средний возраст государственных служащих в России в настоящее время составляет 42 года, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ-2026 ректор Президентской академии РАНХиГС Алексей Комиссаров.

РАНХиГС проводит набор на программу "Основы государственной гражданской службы". Она направлена на формирование и совершенствование знаний, необходимых для профессиональной служебной деятельности на государственной гражданской службе.