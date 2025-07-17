Бойцов СВО подготовят к участию в проектах "Россия - страна возможностей"
© Фото : пресс-служба АНО "Россия-страна возможностей"Пресс-волл платформы "Россия - страна возможностей"
© Фото : пресс-служба АНО "Россия-страна возможностей"
Пресс-волл платформы "Россия - страна возможностей". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать систему предконкурсной подготовки участников СВО к участию в проектах АНО "Россия - страна возможностей".
Перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей", утвержденный президентом РФ, опубликован на сайте Кремля.
"Автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей" совместно с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" разработать систему предконкурсной подготовки участников специальной военной операции к их последующему участию в проектах и программах, реализуемых автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 10 ноября 2025 года. Ответственные - гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Андрей Бетин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.