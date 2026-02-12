Путин рекомендовал провести обучение для чиновников на тему технологий

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Путин рекомендовал Сбербанку совместно с РАНХиГС и организацией "Россия - страна возможностей" организовать обучение должностных лиц федеральных государственных органов и субъектов РФ в сфере влияния технологических изменений на отрасли экономики.
Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Рекомендовать публичному акционерному обществу "Сбербанк России" совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей", федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" и при участии правительства Российской Федерации и администрации президента Российской Федерации организовать для ответственных должностных лиц федеральных государственных органов и уполномоченных должностных лиц субъектов Российской Федерации обучение в области влияния технологических изменений на отрасли экономики и рынок труда", - сообщается там.
Ответственными назначены: глава Сбербанка Герман Греф, генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин, а также ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.
Доклад необходимо предоставить до 15 июля 2026 года, далее – один раз в год.