Рейтинг@Mail.ru
Путин рекомендовал провести обучение для чиновников на тему технологий - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/putin-2073870210.html
Путин рекомендовал провести обучение для чиновников на тему технологий
Путин рекомендовал провести обучение для чиновников на тему технологий - РИА Новости, 12.02.2026
Путин рекомендовал провести обучение для чиновников на тему технологий
Путин рекомендовал Сбербанку совместно с РАНХиГС и организацией "Россия - страна возможностей" организовать обучение должностных лиц федеральных государственных РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T11:57:00+03:00
2026-02-12T11:57:00+03:00
экономика
россия
герман греф
алексей комиссаров
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_0:157:2993:1841_1920x0_80_0_0_235ba6c4fbafd630a6b75aa8645db605.jpg
https://ria.ru/20260212/ii-2073851647.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_6ba4cbf9c75f5de834abb1a8337ab33b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, герман греф, алексей комиссаров, сбербанк россии
Экономика, Россия, Герман Греф, Алексей Комиссаров, Сбербанк России
Путин рекомендовал провести обучение для чиновников на тему технологий

Путин рекомендовал провести обучение чиновников влиянию технологий на экономику

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Путин рекомендовал Сбербанку совместно с РАНХиГС и организацией "Россия - страна возможностей" организовать обучение должностных лиц федеральных государственных органов и субъектов РФ в сфере влияния технологических изменений на отрасли экономики.
Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Рекомендовать публичному акционерному обществу "Сбербанк России" совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей", федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" и при участии правительства Российской Федерации и администрации президента Российской Федерации организовать для ответственных должностных лиц федеральных государственных органов и уполномоченных должностных лиц субъектов Российской Федерации обучение в области влияния технологических изменений на отрасли экономики и рынок труда", - сообщается там.
Ответственными назначены: глава Сбербанка Герман Греф, генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин, а также ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.
Доклад необходимо предоставить до 15 июля 2026 года, далее – один раз в год.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Путин поручил расширить образовательные стандарты компетенциями в сфере ИИ
Вчера, 11:05
 
ЭкономикаРоссияГерман ГрефАлексей КомиссаровСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала