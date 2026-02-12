Путин рекомендовал провести обучение для чиновников на тему технологий

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Путин рекомендовал Сбербанку совместно с РАНХиГС и организацией "Россия - страна возможностей" организовать обучение должностных лиц федеральных государственных органов и субъектов РФ в сфере влияния технологических изменений на отрасли экономики.

Доклад необходимо предоставить до 15 июля 2026 года, далее – один раз в год.