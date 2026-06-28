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Герои СВО должны служить в гражданских сферах, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2026
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16:10 28.06.2026 (обновлено: 18:23 28.06.2026)
Герои СВО должны служить в гражданских сферах, заявил Путин

Путин: герои спецоперации на Украине должны служить России в гражданских сферах

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Пресс-служба президента России
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что герои СВО должны продолжить служить России в гражданских сферах.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Герои СВО должны продолжить служить России в гражданских сферах, заявил президент РФ Владимир Путин.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
"Безусловно, нужно и дальше создавать все условия, чтобы такие люди, а они и есть, как я уже многократно говорил, подлинная элита России, продолжили служение стране в гражданских сферах: в политике, в экономике, государственном и муниципальном управлении", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда.
Президент России Владимир Путин ранее предложил выдвигать участников СВО на руководящие посты. Президент отмечал, что они могут внести позитивный вклад в работу политических партий, как на местах, так и в центре, в Государственной Думе и в федеральных органах власти.
Для подготовки управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти была запущена программа "Время героев". Как сообщал РИА Новости в июне руководитель программы, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, более 100 участников двух потоков программы "Время героев" уже получили назначения.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Герои СВО являются подлинной элитой России, заявил Путин
Вчера, 16:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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