Герои СВО должны служить в гражданских сферах, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент РФ Владимир Путин заявил, что герои СВО должны продолжить служить России в гражданских сферах.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Герои СВО должны продолжить служить России в гражданских сферах, заявил президент РФ Владимир Путин.

В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии " Единая Россия ", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

"Безусловно, нужно и дальше создавать все условия, чтобы такие люди, а они и есть, как я уже многократно говорил, подлинная элита России, продолжили служение стране в гражданских сферах: в политике, в экономике, государственном и муниципальном управлении", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда.

Президент России Владимир Путин ранее предложил выдвигать участников СВО на руководящие посты. Президент отмечал, что они могут внести позитивный вклад в работу политических партий, как на местах, так и в центре, в Государственной Думе и в федеральных органах власти.