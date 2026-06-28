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Путин отметил инициативы "Единой России" по защите героев СВО - РИА Новости, 28.06.2026
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16:28 28.06.2026 (обновлено: 18:42 28.06.2026)
Путин отметил инициативы "Единой России" по защите героев СВО

Путин отметил инициативы ЕР по созданию новых мер защиты для героев СВО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин отметил инициативы «Единой России» по созданию новых мер защиты для героев СВО.
  • На первом этапе XXIII съезда партии «Единая Россия» должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил инициативы "Единой России" по созданию новых мер защиты для героев СВО.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
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"По инициативе "Единой России" вводятся новые меры защиты для наших героев-военнослужащих и их семей. Реализуются крупные социальные и экономические проекты. Регионы получают финансовую поддержку, в том числе за счет недавно принятого решения отсрочить погашение бюджетных кредитов", - сказал Путин, выступая на съезде.
Путин в мае подписал указ о единых базовых мерах поддержки в регионах РФ участников СВО и членов их семей. Документ издан в целях обеспечения единообразного подхода в субъектах РФ к предоставлению мер поддержки этой категории граждан. В частности, президент поручил регионам оказывать содействие приоритетному трудоустройству участников спецоперации.
Для подготовки управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти была запущена программа "Время героев". Ее цель - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.
Как сообщал РИА Новости в июне руководитель программы, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, более 100 участников двух потоков программы "Время героев" уже получили назначения.
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