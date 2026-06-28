Путин отметил инициативы "Единой России" по защите героев СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин отметил инициативы «Единой России» по созданию новых мер защиты для героев СВО.

На первом этапе XXIII съезда партии «Единая Россия» должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил инициативы "Единой России" по созданию новых мер защиты для героев СВО.

В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии " Единая Россия ", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

"По инициативе "Единой России" вводятся новые меры защиты для наших героев-военнослужащих и их семей. Реализуются крупные социальные и экономические проекты. Регионы получают финансовую поддержку, в том числе за счет недавно принятого решения отсрочить погашение бюджетных кредитов", - сказал Путин, выступая на съезде.

Путин в мае подписал указ о единых базовых мерах поддержки в регионах РФ участников СВО и членов их семей. Документ издан в целях обеспечения единообразного подхода в субъектах РФ к предоставлению мер поддержки этой категории граждан. В частности, президент поручил регионам оказывать содействие приоритетному трудоустройству участников спецоперации.

Для подготовки управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти была запущена программа "Время героев". Ее цель - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.