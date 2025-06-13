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Ректор РАНХиГС анонсировал третий поток программы "Время героев" - РИА Новости, 13.06.2025
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09:35 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/geroi-2022605537.html
Ректор РАНХиГС анонсировал третий поток программы "Время героев"
Ректор РАНХиГС анонсировал третий поток программы "Время героев" - РИА Новости, 13.06.2025
Ректор РАНХиГС анонсировал третий поток программы "Время героев"
Третий поток кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев" будет, однако сроки начала отбора пока не определены,... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T09:35:00+03:00
2025-06-13T09:35:00+03:00
общество
россия
алексей комиссаров
владимир путин
программа "время героев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Третий поток кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев" будет, однако сроки начала отбора пока не определены, сообщил РИА Новости руководитель программы, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" президент России Владимир Путин объявил в прошлом году в послании Федеральному собранию. Уже в конце мая 2024 года 83 участника первого потока приступили к обучению на базе мастерской управления "Сенеж". Набор второго потока программы начался в ноябре прошлого года, 85 прошедших отбор участников начали обучение в июне 2025 года. "Будет", - сказал Комиссаров, отвечая на вопрос, будет ли набираться третий поток программы "Время героев". "Президент об этом говорил, что планируется. Просто пока не определены сроки. Но уверен, что программа будет продолжаться", - добавил он. На просьбу уточнить, начнется ли отбор на очередной поток в конце года, как и в предыдущий раз, руководитель программы отметил, что время пока не определено. Цель программы "Время героев" - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Образовательная программа была разработана Высшей школой государственного управления Президентской академии (РАНХиГС). Она состоит из четырех тематических блоков ("Государственная политика и система госуправления", "Экономика и финансы", "Региональное и муниципальное управление", "Современные технологии управления"), которые будут чередоваться с практической работой и стажировками у наставников. Образовательная программа и для первого, и для второго потоков рассчитана на два года.
https://ria.ru/20250612/putin-2022507642.html
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общество, россия, алексей комиссаров, владимир путин, программа "время героев"
Общество, Россия, Алексей Комиссаров, Владимир Путин, Программа "Время героев"
Ректор РАНХиГС анонсировал третий поток программы "Время героев"

Комиссаров: у программы "Время героев" будет 3-й поток, сроки пока не определены

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время Героев"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы Время Героев - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время Героев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Третий поток кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев" будет, однако сроки начала отбора пока не определены, сообщил РИА Новости руководитель программы, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.
О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" президент России Владимир Путин объявил в прошлом году в послании Федеральному собранию. Уже в конце мая 2024 года 83 участника первого потока приступили к обучению на базе мастерской управления "Сенеж". Набор второго потока программы начался в ноябре прошлого года, 85 прошедших отбор участников начали обучение в июне 2025 года.
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Путин раскрыл цель программы "Время героев"
Вчера, 15:48
"Будет", - сказал Комиссаров, отвечая на вопрос, будет ли набираться третий поток программы "Время героев".
"Президент об этом говорил, что планируется. Просто пока не определены сроки. Но уверен, что программа будет продолжаться", - добавил он.
На просьбу уточнить, начнется ли отбор на очередной поток в конце года, как и в предыдущий раз, руководитель программы отметил, что время пока не определено.
Цель программы "Время героев" - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.
Образовательная программа была разработана Высшей школой государственного управления Президентской академии (РАНХиГС). Она состоит из четырех тематических блоков ("Государственная политика и система госуправления", "Экономика и финансы", "Региональное и муниципальное управление", "Современные технологии управления"), которые будут чередоваться с практической работой и стажировками у наставников. Образовательная программа и для первого, и для второго потоков рассчитана на два года.
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ОбществоРоссияАлексей КомиссаровВладимир ПутинПрограмма "Время героев"
 
 
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