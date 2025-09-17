Рейтинг@Mail.ru
Ректор РАНХиГС отметил уровень организации "Герои СВОего времени. Смоленск" - РИА Новости, 17.09.2025
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
10:12 17.09.2025
Ректор РАНХиГС отметил уровень организации "Герои СВОего времени. Смоленск"
Ректор РАНХиГС отметил уровень организации "Герои СВОего времени. Смоленск" - РИА Новости, 17.09.2025
Ректор РАНХиГС отметил уровень организации "Герои СВОего времени. Смоленск"
Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил высокий уровень организации региональной программы "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор Смоленской... РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил высокий уровень организации региональной программы "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Глава региона вместе с Комиссаровым обсудили реализацию программы. Она является продолжением федерального проекта "Время героев" и направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО. Анохин уточнил, что бойцы, которые защищали страну на фронте, должны стать надежной опорой для гражданских ведомств и организаций региона. Это задача поставлена президентом России Владимиром Путиным. В разработке федеральной программы участвовала Президентская академия. По словам губернатора, на предыдущих этапах были отобраны 26 бойцов СВО, которые станут участниками образовательной программы. Приступят к учебе в октябре 13 курсантов, и еще 13 — зачислены на отложенное обучение. "Лекции и мастер-классы проведут преподаватели Высшей школы госуправления, регионального филиала РАНХиГС и СмолГУ. Обучать будут и сотрудники правительства Смоленской области. Полный курс продлится до июня 2026 года. Он будет разделен на четыре модуля и три стажировки", — написал Анохин в своем телеграм-канале. Для курсантов сформирована команда наставников. Они помогут им освоить профессии и поддержат на протяжении всего обучения. Некоторые участники программы "Герои СВОего времени. Смоленск" уже работают в муниципальных органах власти, заключил глава области.
смоленская область
Ректор РАНХиГС отметил уровень организации "Герои СВОего времени. Смоленск"

Комиссаров отметил высокий уровень организации "Герои СВОего времени. Смоленск"

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил высокий уровень организации региональной программы "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Глава региона вместе с Комиссаровым обсудили реализацию программы. Она является продолжением федерального проекта "Время героев" и направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО.
Анохин уточнил, что бойцы, которые защищали страну на фронте, должны стать надежной опорой для гражданских ведомств и организаций региона. Это задача поставлена президентом России Владимиром Путиным.
В разработке федеральной программы участвовала Президентская академия.
По словам губернатора, на предыдущих этапах были отобраны 26 бойцов СВО, которые станут участниками образовательной программы. Приступят к учебе в октябре 13 курсантов, и еще 13 — зачислены на отложенное обучение.
"Лекции и мастер-классы проведут преподаватели Высшей школы госуправления, регионального филиала РАНХиГС и СмолГУ. Обучать будут и сотрудники правительства Смоленской области. Полный курс продлится до июня 2026 года. Он будет разделен на четыре модуля и три стажировки", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
Для курсантов сформирована команда наставников. Они помогут им освоить профессии и поддержат на протяжении всего обучения. Некоторые участники программы "Герои СВОего времени. Смоленск" уже работают в муниципальных органах власти, заключил глава области.
