Ректор РАНХиГС отметил уровень организации "Герои СВОего времени. Смоленск"

2025-09-17T10:12:00+03:00

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил высокий уровень организации региональной программы "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Глава региона вместе с Комиссаровым обсудили реализацию программы. Она является продолжением федерального проекта "Время героев" и направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО. Анохин уточнил, что бойцы, которые защищали страну на фронте, должны стать надежной опорой для гражданских ведомств и организаций региона. Это задача поставлена президентом России Владимиром Путиным. В разработке федеральной программы участвовала Президентская академия. По словам губернатора, на предыдущих этапах были отобраны 26 бойцов СВО, которые станут участниками образовательной программы. Приступят к учебе в октябре 13 курсантов, и еще 13 — зачислены на отложенное обучение. "Лекции и мастер-классы проведут преподаватели Высшей школы госуправления, регионального филиала РАНХиГС и СмолГУ. Обучать будут и сотрудники правительства Смоленской области. Полный курс продлится до июня 2026 года. Он будет разделен на четыре модуля и три стажировки", — написал Анохин в своем телеграм-канале. Для курсантов сформирована команда наставников. Они помогут им освоить профессии и поддержат на протяжении всего обучения. Некоторые участники программы "Герои СВОего времени. Смоленск" уже работают в муниципальных органах власти, заключил глава области.

