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Путин на съезде отдельно поприветствовал ветеранов СВО - РИА Новости, 28.06.2026
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17:28 28.06.2026
Путин на съезде отдельно поприветствовал ветеранов СВО

Путин поприветствовал ветеранов СВО на съезде "Единой России"

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
Президент РФ Владимир Путин на XXIII съезде партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поприветствовал участников первого этапа XXIII съезда партии "Единая Россия" — ветеранов специальной военной операции.
  • Глава государства отметил, что у партии "Единая Россия" прямая связь с боевыми подразделениями вооруженных сил.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отдельно поприветствовал участников первого этап XXIII съезда партии "Единая Россия" - ветеранов специальной военной операции.
Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве в воскресенье. В ходе пленарного заседания съезда глава государства отметил, что у партии прямая связь с боевыми подразделениями вооруженных сил.
"Герои-фронтовики пополняют наши ряды, побеждают в предварительном голосовании и выдвигаются на выборах всех уровней. Сейчас они тоже здесь, я вижу, присутствуют. Давайте их еще раз поприветствуем", - сказал Путин.
Путин ранее предложил выдвигать участников СВО на руководящие посты. Президент отмечал, что они могут внести позитивный вклад в работу политических партий, как на местах, так и в центре, в Госдуме и в федеральных органах власти.
Для подготовки управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти была также запущена программа "Время героев". Как сообщал РИА Новости в июне руководитель программы, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, более 100 участников двух потоков программы "Время героев" уже получили назначения.
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