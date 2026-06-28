Путин на съезде отдельно поприветствовал ветеранов СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин поприветствовал участников первого этапа XXIII съезда партии "Единая Россия" — ветеранов специальной военной операции.

Глава государства отметил, что у партии "Единая Россия" прямая связь с боевыми подразделениями вооруженных сил.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отдельно поприветствовал участников первого этап XXIII съезда партии "Единая Россия" - ветеранов специальной военной операции.

Первый этап XXIII съезда партии " Единая Россия " проходит в Москве в воскресенье. В ходе пленарного заседания съезда глава государства отметил, что у партии прямая связь с боевыми подразделениями вооруженных сил.

"Герои-фронтовики пополняют наши ряды, побеждают в предварительном голосовании и выдвигаются на выборах всех уровней. Сейчас они тоже здесь, я вижу, присутствуют. Давайте их еще раз поприветствуем", - сказал Путин.

Путин ранее предложил выдвигать участников СВО на руководящие посты. Президент отмечал, что они могут внести позитивный вклад в работу политических партий, как на местах, так и в центре, в Госдуме и в федеральных органах власти.