Путин на съезде отдельно поприветствовал ветеранов СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поприветствовал участников первого этапа XXIII съезда партии "Единая Россия" — ветеранов специальной военной операции.
- Глава государства отметил, что у партии "Единая Россия" прямая связь с боевыми подразделениями вооруженных сил.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отдельно поприветствовал участников первого этап XXIII съезда партии "Единая Россия" - ветеранов специальной военной операции.
Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве в воскресенье. В ходе пленарного заседания съезда глава государства отметил, что у партии прямая связь с боевыми подразделениями вооруженных сил.
"Герои-фронтовики пополняют наши ряды, побеждают в предварительном голосовании и выдвигаются на выборах всех уровней. Сейчас они тоже здесь, я вижу, присутствуют. Давайте их еще раз поприветствуем", - сказал Путин.
Путин ранее предложил выдвигать участников СВО на руководящие посты. Президент отмечал, что они могут внести позитивный вклад в работу политических партий, как на местах, так и в центре, в Госдуме и в федеральных органах власти.
Для подготовки управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти была также запущена программа "Время героев". Как сообщал РИА Новости в июне руководитель программы, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, более 100 участников двух потоков программы "Время героев" уже получили назначения.