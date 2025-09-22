https://ria.ru/20250922/putin-2043494954.html

Песков оценил продвижение бойцов СВО в структурах власти в России

Песков оценил продвижение бойцов СВО в структурах власти в России - РИА Новости, 22.09.2025

Песков оценил продвижение бойцов СВО в структурах власти в России

Продвижение героев СВО в структурах власти России является положительным явлением, приветствуется всеми, в том числе и президентом РФ Владимиром Путиным,... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T12:48:00+03:00

2025-09-22T12:48:00+03:00

2025-09-22T13:19:00+03:00

россия

владимир путин

политика

дмитрий песков

еврейская автономная область

алексей комиссаров

брянская областная дума

республика коми

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Продвижение героев СВО в структурах власти России является положительным явлением, приветствуется всеми, в том числе и президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Что касается продвижения во власть наших героев и выпускников этих курсов (программы "Время героев" - ред.), то это весьма и весьма положительное явление, которое приветствуется всеми, консолидировано в нашем обществе и, конечно же, в том числе и президентом", - сказал Песков журналистам.Ранее глава программы "Время героев", ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров сообщил, что пять представителей "Времени героев" одержали победу по итогам ЕДГ-2025. Так, Евгений Первышов и Мария Костюк возглавили Тамбовскую и Еврейскую автономную области, Станислав Кочев вошел в состав Государственного Совета Республики Коми, Евгений Вылцан избран депутатом Брянской областной думы, а Константин Кутейников стал депутатом Тамбовской городской думы.

https://ria.ru/20250916/medvedev-2042290869.html

россия

еврейская автономная область

республика коми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, политика, дмитрий песков, еврейская автономная область, алексей комиссаров, брянская областная дума, республика коми