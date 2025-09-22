Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил продвижение бойцов СВО в структурах власти в России - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 22.09.2025 (обновлено: 13:19 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/putin-2043494954.html
Песков оценил продвижение бойцов СВО в структурах власти в России
Песков оценил продвижение бойцов СВО в структурах власти в России - РИА Новости, 22.09.2025
Песков оценил продвижение бойцов СВО в структурах власти в России
Продвижение героев СВО в структурах власти России является положительным явлением, приветствуется всеми, в том числе и президентом РФ Владимиром Путиным,... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T12:48:00+03:00
2025-09-22T13:19:00+03:00
россия
владимир путин
политика
дмитрий песков
еврейская автономная область
алексей комиссаров
брянская областная дума
республика коми
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Продвижение героев СВО в структурах власти России является положительным явлением, приветствуется всеми, в том числе и президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Что касается продвижения во власть наших героев и выпускников этих курсов (программы "Время героев" - ред.), то это весьма и весьма положительное явление, которое приветствуется всеми, консолидировано в нашем обществе и, конечно же, в том числе и президентом", - сказал Песков журналистам.Ранее глава программы "Время героев", ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров сообщил, что пять представителей "Времени героев" одержали победу по итогам ЕДГ-2025. Так, Евгений Первышов и Мария Костюк возглавили Тамбовскую и Еврейскую автономную области, Станислав Кочев вошел в состав Государственного Совета Республики Коми, Евгений Вылцан избран депутатом Брянской областной думы, а Константин Кутейников стал депутатом Тамбовской городской думы.
https://ria.ru/20250916/medvedev-2042290869.html
россия
еврейская автономная область
республика коми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, политика, дмитрий песков, еврейская автономная область, алексей комиссаров, брянская областная дума, республика коми
Россия, Владимир Путин, Политика, Дмитрий Песков, Еврейская автономная область, Алексей Комиссаров, Брянская областная Дума, Республика Коми
Песков оценил продвижение бойцов СВО в структурах власти в России

Песков назвал продвижение героев СВО в структурах власти положительным явлением

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков на ВЭФ-2025
Дмитрий Песков на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков на ВЭФ-2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Продвижение героев СВО в структурах власти России является положительным явлением, приветствуется всеми, в том числе и президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Что касается продвижения во власть наших героев и выпускников этих курсов (программы "Время героев" - ред.), то это весьма и весьма положительное явление, которое приветствуется всеми, консолидировано в нашем обществе и, конечно же, в том числе и президентом", - сказал Песков журналистам.
Ранее глава программы "Время героев", ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров сообщил, что пять представителей "Времени героев" одержали победу по итогам ЕДГ-2025. Так, Евгений Первышов и Мария Костюк возглавили Тамбовскую и Еврейскую автономную области, Станислав Кочев вошел в состав Государственного Совета Республики Коми, Евгений Вылцан избран депутатом Брянской областной думы, а Константин Кутейников стал депутатом Тамбовской городской думы.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
На выборах в 2025 году победили 830 участников СВО, заявил Медведев
16 сентября, 17:46
 
РоссияВладимир Путин — президент РоссииПолитикаДмитрий ПесковЕврейская автономная областьАлексей КомиссаровБрянская областная ДумаРеспублика Коми
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала