Песков оценил продвижение бойцов СВО в структурах власти в России
Песков оценил продвижение бойцов СВО в структурах власти в России - РИА Новости, 22.09.2025
Песков оценил продвижение бойцов СВО в структурах власти в России
Продвижение героев СВО в структурах власти России является положительным явлением, приветствуется всеми, в том числе и президентом РФ Владимиром Путиным,... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T12:48:00+03:00
2025-09-22T12:48:00+03:00
2025-09-22T13:19:00+03:00
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Продвижение героев СВО в структурах власти России является положительным явлением, приветствуется всеми, в том числе и президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Что касается продвижения во власть наших героев и выпускников этих курсов (программы "Время героев" - ред.), то это весьма и весьма положительное явление, которое приветствуется всеми, консолидировано в нашем обществе и, конечно же, в том числе и президентом", - сказал Песков журналистам.Ранее глава программы "Время героев", ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров сообщил, что пять представителей "Времени героев" одержали победу по итогам ЕДГ-2025. Так, Евгений Первышов и Мария Костюк возглавили Тамбовскую и Еврейскую автономную области, Станислав Кочев вошел в состав Государственного Совета Республики Коми, Евгений Вылцан избран депутатом Брянской областной думы, а Константин Кутейников стал депутатом Тамбовской городской думы.
Новости
ru-RU
Песков оценил продвижение бойцов СВО в структурах власти в России
Песков назвал продвижение героев СВО в структурах власти положительным явлением