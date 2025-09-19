https://ria.ru/20250919/geroy-2042957320.html

Пять представителей "Времени героев" победили в единый день голосования

Пять представителей программы "Время героев" победили по итогам единого дня голосования

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пять представителей программы "Время героев" победили по итогам единого дня голосования, сообщается в официальном Telegram-канале проекта."В этом году участники программы "Время героев" выдвигались на выборные должности и победили. Пятеро представителей приобрели новый статус по итогам голосования — четверо участников обучения и руководитель программы", — приводятся в посте слова руководителя проекта, ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова.Так, Евгений Первышов и Мария Костюк возглавили Тамбовскую область и ЕАО соответственно. Станислав Кочев вошел в состав Госсовета Коми, Евгения Вылцана избрали депутатом Брянской областной думы, а Константина Кутейникова — Тамбовской гордумы."Время героев"Президент Владимир Путин объявил о старте кадровой программы для ветеранов и бойцов СВО в феврале прошлого года. Ее участниками могут стать военные, показавшие лучшие качества.Цель проекта — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для работы в органах власти, а также в крупных компаниях.Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024-го. В июне этого года стартовал второй поток, на который отобрали 85 человек. Образовательная программа рассчитана на два года.

