Солнцев предложил новое здание президентской академии РАНХиГС в Оренбурге - РИА Новости, 10.04.2026
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
19:16 10.04.2026
Солнцев предложил новое здание президентской академии РАНХиГС в Оренбурге

Солнцев и Комиссаров обсудили перевод РАНХиГС в новое здание в Оренбурге

© Фото : пресс-служба врио губернатора Оренбургской области
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© Фото : пресс-служба врио губернатора Оренбургской области
Евгений Солнцев. Архивное фото
УФА, 10 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Алексеем Комиссаровым обсудили возможность перевода академии в новое здание в Оренбурге.
Евгений Солнцев в Мах рассказал, что Оренбуржье работает ректор президентской академии РАНХиГС Алексей Комиссаров. Губернатор Оренбургской области отметил, что это первая его поездка в регион.
"Вместе провели встречу с членами правительства региона, посетили филиал академии в Оренбурге. Ну и, главное, пообщались со студентами и преподавателями", - рассказал руководитель региона.
По словам Солнцева, РАНХиГС в Оренбургской области работает уже более 27 лет. За это время диплом академии получили порядка пяти тысяч оренбуржцев.
"Сегодня поговорили о планах дальнейшего сотрудничества, а также обсудили возможность перевода президентской академии в новое здание. Этот вопрос назрел давно, помещение учебного заведения находится в частном секторе, в здании бывшего детского сада. Считаю, что оно должно вернуться малышам, а студентам нужно больше свободного пространства", - сообщил глава региона.
Кроме того, президентская академия обучает участников кадровой региональной программы "Герои Оренбуржья", 33 финалиста получают знания здесь. Девять финалистов уже получили назначение. "Уверен, что эту работу нам нужно продолжать и с теми, кто только вернётся с СВО домой. Ветераны спецоперации – это люди, на которых можно положиться, и они точно должны участвовать в развитии нашей страны", - добавил губернатор Оренбургской области.
Евгений Солнцев с Алексем Комиссаровым в преддверии Дня космонавтики посетили Дом-музей имени Юрия и Валентины Гагариных. "Это знаковое место для Оренбуржья – здесь родилась и жила семья первого космонавта планеты. Показал Алексею Геннадиевичу и наш культурный центр "Эрмитаж-Евразия", а также единственную в мире яшмовую комнату. Она появилась благодаря энтузиазму оренбургского коллекционера. Это пример того, как идея, желание и труд любого человека могут стать достоянием целого общества", - отметил глава региона.
