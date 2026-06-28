Весь народ России поддерживает ее героев, заявил Путин

Путин ранее предложил выдвигать участников СВО на руководящие посты. Президент отмечал, что они могут внести позитивный вклад в работу политических партий, как на местах, так и в центре, в Государственной Думе и в федеральных органах власти. Путин также называл участников СВО настоящей элитой России, которой не страшно доверить страну. Для подготовки управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти была также запущена программа "Время героев". Как сообщал РИА Новости в июне руководитель программы, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, более 100 участников двух потоков программы "Время героев" уже получили назначения.