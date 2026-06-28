Весь народ России поддерживает ее героев, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что весь народ России поддерживает героев и верит в российскую армию и флот.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Весь народ России поддерживает ее героев, верит в российскую армию и флот, заявил президент РФ Владимир Путин.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
"Сегодня весь наш народ поддерживает наших героев на передовой, верит в нашу армию и флот", - сказал российский лидер в ходе пленарного заседания партийного съезда.
Путин ранее предложил выдвигать участников СВО на руководящие посты. Президент отмечал, что они могут внести позитивный вклад в работу политических партий, как на местах, так и в центре, в Государственной Думе и в федеральных органах власти. Путин также называл участников СВО настоящей элитой России, которой не страшно доверить страну. Для подготовки управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти была также запущена программа "Время героев". Как сообщал РИА Новости в июне руководитель программы, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, более 100 участников двух потоков программы "Время героев" уже получили назначения.