Участие ветеранов СВО в выборах укрепляет позиции ЕР, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ Медведев заявил, что участие ветеранов специальной военной операции в избирательной кампании укрепляет позиции партии.

На первом этапе XXIII съезда партии "Единая Россия" планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Участие ветеранов специальной военной операции в избирательной кампании укрепляет позиции "Единой России", заявил председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Первый этап XXIII съезда партии " Единая Россия " проходит в Москве в воскресенье, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

« "Еще больше укрепляет наши позиции участие ветеранов специальной военной операции", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания Первого съезда Единой России 2026.

Медведев подчеркнул, что по результатам предварительного голосования право предоставлять партию на выборах получили 480 человек, свыше трети от всех, кто выдвигался.

"Это означает, что наше общество доверяет защитникам и выражает им свое уважение и поддержку, - добавил он.

Президент России Владимир Путин ранее предложил выдвигать участников СВО на руководящие посты. Президент отмечал, что они могут внести позитивный вклад в работу политических партий, как на местах, так и в центре, в Государственной Думе и в федеральных органах власти. Путин также называл участников СВО настоящей элитой России, которой не страшно доверить страну