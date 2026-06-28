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Участие ветеранов СВО в выборах укрепляет позиции ЕР, заявил Медведев - РИА Новости, 28.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
16:37 28.06.2026 (обновлено: 17:01 28.06.2026)
Участие ветеранов СВО в выборах укрепляет позиции ЕР, заявил Медведев

Медведев: участие ветеранов СВО в избирательной кампании укрепляет позиции ЕР

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
 Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев заявил, что участие ветеранов специальной военной операции в избирательной кампании укрепляет позиции партии.
  • На первом этапе XXIII съезда партии "Единая Россия" планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Участие ветеранов специальной военной операции в избирательной кампании укрепляет позиции "Единой России", заявил председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве в воскресенье, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
Путин участвует в съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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Вчера, 15:56
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"Еще больше укрепляет наши позиции участие ветеранов специальной военной операции", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания Первого съезда Единой России 2026.
Медведев подчеркнул, что по результатам предварительного голосования право предоставлять партию на выборах получили 480 человек, свыше трети от всех, кто выдвигался.
"Это означает, что наше общество доверяет защитникам и выражает им свое уважение и поддержку, - добавил он.
Президент России Владимир Путин ранее предложил выдвигать участников СВО на руководящие посты. Президент отмечал, что они могут внести позитивный вклад в работу политических партий, как на местах, так и в центре, в Государственной Думе и в федеральных органах власти. Путин также называл участников СВО настоящей элитой России, которой не страшно доверить страну
. Для подготовки управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти была также запущена программа "Время героев". Как сообщал РИА Новости в июне руководитель программы, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, более 100 участников двух потоков программы "Время героев" уже получили назначения.
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Выборы в Государственную думуОбществоЕдиная РоссияРоссияМоскваВладимир ПутинАлексей КомиссаровДмитрий Медведев
 
 
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