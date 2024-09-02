Биография Андрея Клычкова
Губернатор Орловской области Андрей Клычков
Губернатор Орловской области Андрей Евгеньевич Клычков родился 2 сентября 1979 года в городе Калининграде.
В 2000 году окончил Калининградский юридический институт МВД РФ (ныне – Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД РФ), в 2004 году - Российский университет инноваций по специальности "Политтехнология", в 2008 году - Дипломатическую академию МИД РФ.
После окончания института МВД РФ два года работал в уголовном розыске.
В июле 2001 года вступил в Коммунистическую партию Российской Федерации (КПРФ). Работая в партии, прошел путь от помощника юрисконсульта до заместителя руководителя юридической службы Центрального комитета (ЦК) КПРФ.
В 2009-2014 годах – депутат Московской городской Думы пятого созыва. Руководил фракцией КПРФ в Мосгордуме.
14 сентября 2014 года избран депутатом Мосгордумы шестого созыва.
В Мосгордуме был заместителем председателя комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций. Входил в состав комиссий по законодательству; государственной собственности и землепользованию; кадровым вопросам; по городскому хозяйству и жилищной политике; государственному строительству и местному самоуправлению; комиссии Мосгордумы и правительства Москвы по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания "Почетный гражданин города Москвы".
5 октября 2017 года Андрей Клычков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области.
9 сентября 2018 года Клычков одержал победу на досрочных выборах губернатора Орловской области. За него проголосовали 83,55% избирателей.
8-10 сентября 2023 года по итогам выборов главы региона Андрей Клычков был переизбран губернатором Орловской области, набрав 82,09% голосов избирателей. 15 сентября он вступил в должность губернатора Орловской области.
Возглавляет правительство Орловской области.
Член президиума ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ.
Награжден благодарственным письмом Центральной избирательной комиссии РФ (2008).
Клычков женат, в семье трое детей.
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