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Биография Андрея Клычкова - РИА Новости, 02.09.2024
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01:02 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/klychkov-1969448026.html
Биография Андрея Клычкова
Биография Андрея Клычкова - РИА Новости, 02.09.2024
Биография Андрея Клычкова
Губернатор Орловской области Андрей Евгеньевич Клычков родился 2 сентября 1979 года в городе Калининграде. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T01:02
2024-09-02T01:02
справки
калининград
андрей клычков
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Губернатор Орловской области Андрей Евгеньевич Клычков родился 2 сентября 1979 года в городе Калининграде.В 2000 году окончил Калининградский юридический институт МВД РФ (ныне – Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД РФ), в 2004 году - Российский университет инноваций по специальности "Политтехнология", в 2008 году - Дипломатическую академию МИД РФ.После окончания института МВД РФ два года работал в уголовном розыске.В июле 2001 года вступил в Коммунистическую партию Российской Федерации (КПРФ). Работая в партии, прошел путь от помощника юрисконсульта до заместителя руководителя юридической службы Центрального комитета (ЦК) КПРФ.В 2007-2009 годах был членом Центральной избирательной комиссии РФ с правом совещательного голоса.В 2009-2014 годах – депутат Московской городской Думы пятого созыва. Руководил фракцией КПРФ в Мосгордуме.14 сентября 2014 года избран депутатом Мосгордумы шестого созыва. В Мосгордуме был заместителем председателя комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций. Входил в состав комиссий по законодательству; государственной собственности и землепользованию; кадровым вопросам; по городскому хозяйству и жилищной политике; государственному строительству и местному самоуправлению; комиссии Мосгордумы и правительства Москвы по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания "Почетный гражданин города Москвы".5 октября 2017 года Андрей Клычков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области. 9 сентября 2018 года Клычков одержал победу на досрочных выборах губернатора Орловской области. За него проголосовали 83,55% избирателей. 8-10 сентября 2023 года по итогам выборов главы региона Андрей Клычков был переизбран губернатором Орловской области, набрав 82,09% голосов избирателей. 15 сентября он вступил в должность губернатора Орловской области. Возглавляет правительство Орловской области.Член Государственного совета при президенте России.Член президиума ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ.Награжден благодарственным письмом Центральной избирательной комиссии РФ (2008). Клычков женат, в семье трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, калининград, андрей клычков
Справки, Калининград, Андрей Клычков

Биография Андрея Клычкова

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГубернатор Орловской области Андрей Клычков
Губернатор Орловской области Андрей Клычков - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Губернатор Орловской области Андрей Клычков
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Губернатор Орловской области Андрей Евгеньевич Клычков родился 2 сентября 1979 года в городе Калининграде.
В 2000 году окончил Калининградский юридический институт МВД РФ (ныне – Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД РФ), в 2004 году - Российский университет инноваций по специальности "Политтехнология", в 2008 году - Дипломатическую академию МИД РФ.
После окончания института МВД РФ два года работал в уголовном розыске.
В июле 2001 года вступил в Коммунистическую партию Российской Федерации (КПРФ). Работая в партии, прошел путь от помощника юрисконсульта до заместителя руководителя юридической службы Центрального комитета (ЦК) КПРФ.
В 2007-2009 годах был членом Центральной избирательной комиссии РФ с правом совещательного голоса.
В 2009-2014 годах – депутат Московской городской Думы пятого созыва. Руководил фракцией КПРФ в Мосгордуме.
14 сентября 2014 года избран депутатом Мосгордумы шестого созыва.
В Мосгордуме был заместителем председателя комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций. Входил в состав комиссий по законодательству; государственной собственности и землепользованию; кадровым вопросам; по городскому хозяйству и жилищной политике; государственному строительству и местному самоуправлению; комиссии Мосгордумы и правительства Москвы по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания "Почетный гражданин города Москвы".
5 октября 2017 года Андрей Клычков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области.
9 сентября 2018 года Клычков одержал победу на досрочных выборах губернатора Орловской области. За него проголосовали 83,55% избирателей.
8-10 сентября 2023 года по итогам выборов главы региона Андрей Клычков был переизбран губернатором Орловской области, набрав 82,09% голосов избирателей. 15 сентября он вступил в должность губернатора Орловской области.
Возглавляет правительство Орловской области.
Член Государственного совета при президенте России.
Член президиума ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ.
Награжден благодарственным письмом Центральной избирательной комиссии РФ (2008).
Клычков женат, в семье трое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиКалининградАндрей Клычков
 
 
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