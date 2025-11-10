https://ria.ru/20251110/opasnost-2053861909.html
В двух областях объявили ракетную опасность
В двух областях объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Орловской и Брянской областях, сообщили главы регионов. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T06:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
орловская область
андрей клычков
брянская область
орловская область
В двух областях объявили ракетную опасность
В Орловской и Брянской областях объявили ракетную опасность