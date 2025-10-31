https://ria.ru/20251031/bpla-2052128849.html
Прокуратура рассказала о восстановлении отопления в Орле после атаки БПЛА
Прокуратура рассказала о восстановлении отопления в Орле после атаки БПЛА - РИА Новости, 31.10.2025
Прокуратура рассказала о восстановлении отопления в Орле после атаки БПЛА
Прокуратура Орловской области контролирует соблюдение прав жителей, оставшихся без отопления и горячей воды в Орле, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T16:31:00+03:00
2025-10-31T16:31:00+03:00
2025-10-31T16:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
орел
орловская область
советский
андрей клычков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938274326_0:0:3171:1784_1920x0_80_0_0_f7dd764ada71605e6badf1e8b3c91b00.jpg
https://ria.ru/20251031/opershtab-2052055622.html
орел
орловская область
советский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938274326_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0a62ce7ba135e78d0a5c1b29d6898d55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орел, орловская область, советский , андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Орел, Орловская область, Советский , Андрей Клычков
Прокуратура рассказала о восстановлении отопления в Орле после атаки БПЛА
Прокуратура контролирует соблюдение прав оставшихся без отопления жителей Орла