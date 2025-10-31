Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура рассказала о восстановлении отопления в Орле после атаки БПЛА - РИА Новости, 31.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 31.10.2025
Прокуратура рассказала о восстановлении отопления в Орле после атаки БПЛА
Прокуратура рассказала о восстановлении отопления в Орле после атаки БПЛА - РИА Новости, 31.10.2025
Прокуратура рассказала о восстановлении отопления в Орле после атаки БПЛА
Прокуратура Орловской области контролирует соблюдение прав жителей, оставшихся без отопления и горячей воды в Орле, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 31.10.2025
Прокуратура рассказала о восстановлении отопления в Орле после атаки БПЛА

Прокуратура контролирует соблюдение прав оставшихся без отопления жителей Орла

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на город Орел
Вид на город Орел - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Вид на город Орел. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Прокуратура Орловской области контролирует соблюдение прав жителей, оставшихся без отопления и горячей воды в Орле, сообщили в пресс-службе ведомства.
Губернатор региона Андрей Клычков ранее сообщал, что ночью обломки беспилотника упали на территории ТЭЦ в Орле, было повреждено оборудование, пострадавших и возгорания нет, ведутся ремонтные работы.
"По поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина прокуратура контролирует соблюдение прав граждан при проведении ремонтных работ по восстановлению отопления в городе Орле. В настоящее время ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение зданий в Советском, Железнодорожном и Северном районах города Орла. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами и службами", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что для восстановления теплоснабжения принимаются меры надзорного и координирующего характера, заместителю мэра Орла объявлено предостережение.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Во Владимирской области создали оперштаб после атаки БПЛА
Вчера, 12:22
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОрелОрловская областьСоветскийАндрей Клычков
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
