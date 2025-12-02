https://ria.ru/20251202/bpla-2059097096.html
В Орловской области после атаки БПЛА произошел пожар на объектах ТЭК
Возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса произошло в Орловской области после атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 02.12.2025
