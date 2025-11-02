https://ria.ru/20251102/bespilotniki-2052468751.html
ПВО ночью уничтожила семь беспилотников в Орловкой области
ПВО ночью уничтожила семь беспилотников в Орловкой области
Семь вражеских беспилотников уничтожены ночью на территории Орловской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 02.11.2025
