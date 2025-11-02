Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила семь беспилотников в Орловкой области - РИА Новости, 02.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:58 02.11.2025
ПВО ночью уничтожила семь беспилотников в Орловкой области
ПВО ночью уничтожила семь беспилотников в Орловкой области - РИА Новости, 02.11.2025
ПВО ночью уничтожила семь беспилотников в Орловкой области
Семь вражеских беспилотников уничтожены ночью на территории Орловской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 02.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
орловская область
орел
андрей клычков
орловская область
орел
безопасность, орловская область, орел, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Орловская область, Орел, Андрей Клычков
ПВО ночью уничтожила семь беспилотников в Орловкой области

Силы ПВО ночью уничтожили семь беспилотников в Орловкой области

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" . Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Семь вражеских беспилотников уничтожены ночью на территории Орловской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Андрей Клычков.
"Ночью противник снова атаковал Орловскую область – на территории региона уничтожены семь вражеских БПЛА", - написал он в Telegram-канале.
Клычков отметил, что в результате падения обломков повреждено остекление нескольких зданий в городе Орле, личный автотранспорт, хозяйственные постройки. Он добавил, что пострадавших нет.
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор
ПВО уничтожила два БПЛА над Тульской областью
07:14
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьОрловская областьОрелАндрей Клычков
 
 
