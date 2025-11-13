https://ria.ru/20251113/trevoga-2054650297.html
В двух российских областях объявили ракетную опасность
В двух российских областях объявили ракетную опасность
В двух российских областях объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Орловской и Брянской областях, сообщили главы регионов. РИА Новости, 13.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
орловская область
александр богомаз
андрей клычков
брянская область
орловская область
В двух российских областях объявили ракетную опасность
В Брянской и Орловской областях объявили ракетную опасность