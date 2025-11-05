https://ria.ru/20251105/pvo-2052870693.html
Силы ПВО сбили БПЛА над Орлом
Силы ПВО сбили БПЛА над Орлом - РИА Новости, 05.11.2025
Силы ПВО сбили БПЛА над Орлом
Силы ПВО уничтожили БПЛА над Орлом, повреждены несколько домов и хозпостройка, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2025
специальная военная операция на украине
орел
андрей клычков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
орел
Силы ПВО сбили БПЛА над Орлом
Силы ПВО уничтожили БПЛА над Орлом, повреждены несколько домов и хозпостройка