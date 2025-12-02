https://ria.ru/20251202/chp-2059268400.html
В Орловской области завершение тушение объектов ТЭК
В Орловской области завершение тушение объектов ТЭК
Тушение пожара на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе Орловской области завершено, ведется ликвидация последствий возгорания,... РИА Новости, 02.12.2025
орловская область
