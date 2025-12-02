Рейтинг@Mail.ru
В Орловской области завершение тушение объектов ТЭК
16:35 02.12.2025 (обновлено: 16:36 02.12.2025)
В Орловской области завершение тушение объектов ТЭК
Тушение пожара на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе Орловской области завершено, ведется ликвидация последствий возгорания,... РИА Новости, 02.12.2025
происшествия
орловская область
андрей клычков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
орловская область
2025
В Орловской области завершение тушение объектов ТЭК

В Ливенском районе Орловской области завершение тушение объектов ТЭК

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Тушение пожара на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе Орловской области завершено, ведется ликвидация последствий возгорания, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Утром во вторник губернатор региона Андрей Клычков сообщал о возгорании на объектах топливно-энергетического комплекса в Орловской области после атаки БПЛА, пострадавших не было.
"Сотрудники регионального МЧС завершили тушение пожара на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе. Напомним, возгорание произошло ночью в результате атаки БПЛА. Сейчас на месте происшествия ведутся работы по ликвидации последствий возгорания. Ситуация находится под контролем", – говорится в сообщении на канале правительства региона в мессенджере Max.
