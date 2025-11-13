https://ria.ru/20251113/opasnost-2054654763.html
В Орловской области объявили ракетную опасность
В Орловской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.11.2025
В Орловской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2025
